Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam trình bày kiến nghị cử tri gửi Kỳ họp thứ nhất

Ngày 23/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày Báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ nhất

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 54 báo cáo với 2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Một trong số nội dung chủ yếu, cử tri và Nhân dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội của tinh thần đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70% là minh chứng sống động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông, ngày hội dân chủ của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân cũng đặc biệt quan tâm theo dõi và rất vui mừng khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tiến hành sớm, đã thực hiện bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

Cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi đánh giá cao các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, nhất là hoạt động đối ngoại, ngoại giao của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Quốc hội. Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao được mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo thế và lực mới cho đất nước.

Cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Quốc hội, Chính phủ, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy mô nền kinh tế nước ta vươn lên đứng thứ 32 trên thế giới và đã bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên.

Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân hàng năm, miễn học phí cho học sinh phổ thông ở các trường công lập, xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch 5 năm được hoàn thành sớm và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo được triển khai tích cực.

Đồng thời, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi và ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan đoàn thể các cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng hàng triệu suất quà đến các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế trong cả nước, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, Nhân dân đánh giá cao chiến dịch Quang Trung thần tốc, trong một thời gian rất ngắn lực lượng vũ trang quân đội, công an và các địa phương đã hoàn thành việc xây, sửa hàng ngàn căn nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ, giúp cho hàng ngàn gia đình được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong ngôi nhà thấm đậm tình người.

Cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng khi công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông giải phóng nguồn lực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân hoan nghênh chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 8 tháng hoạt động đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết công việc cho người dân; chủ động, quyết liệt thực hiện những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo kịp thời an sinh xã hội cho Nhân dân.

Vấn đề cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cử tri và Nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng một số vấn đề.

Cụ thể, cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi vẫn xảy ra, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực cảnh báo và xử lý nghiêm minh người vi phạm. Băn khoăn, lo lắng trước tình hình xảy ra một số vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhân dân và của Nhà nước.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là thực phẩm bẩn. Lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Một vấn đề khác khiến cử tri và Nhân dân băn khoăn, đó là thực hiện thủ tục hành chính tại một số địa phương khi vận hành chính quyền địa phương02 cấp do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông, dẫn đến chậm giải quyết một số công việc cho người dân. Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức ở cơ sở chưa thực sự tương xứng với trách nhiệm và khối lượng công việc ở cơ sở.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn về tình trạng ở một số nơi còn một số dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ; một số công trình bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí; một số trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính chưa được chuyển đổi công năng kịp thời.

Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết trên cơ sở ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị một số nội dung.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo có giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên mạng. Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác không mắc bẫy với loại tội phạm này.

Đồng thời đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí ở một số thành phố lớn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Xem xét chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền địa phương 02 cấp.

Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng các dự án tồn đọng, công trình bỏ hoang, xuống cấp, dự án chậm tiến độ để khơi thông, giải phóng nguồn lực; chỉ đạo sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.

