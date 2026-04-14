Tìm thấy hiện vật 'lạ' mô tả hoàng đế La Mã trong hình dáng pharaoh Ai Cập

Kho tri thức

Một phiến đá khắc hình hoàng đế La Mã Tiberius trong vai trò pharaoh được các chuyên gia tìm thấy trong quá trình trùng tu quần thể đền Karnak ở Luxor, Ai Cập.

Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện một phiến đá sa thạch khoảng 2.000 năm tuổi mô tả hoàng đế La Mã Tiberius trong hình dáng pharaoh. Phiến đá có hình chữ nhật, còn được gọi là stela hay stele (tấm bia đá - phiến đá với hình vẽ trên chúng). Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Tấm bia, có kích thước khoảng 60 x 40 cm, có niên đại từ thời trị vì của hoàng đế Tiberius (năm 14 đến 37 sau Công nguyên), cho thấy nó khắc họa hình ảnh vị hoàng đế La Mã quyền lực này. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Khi hoàng đế Tiberius lên nắm quyền, Ai Cập đã là một tỉnh của đế chế La Mã được 44 năm. Do đó, nhà Ai Cập học Abdelghaffar Wagdy, người đứng đầu đoàn khảo cổ, nhận định Tiberius là nhà cai trị có trách nhiệm duy trì Ma'at, hay nguyên tắc trật tự vũ trụ trong tôn giáo của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
"Để hoàn thành vai trò này, người cai trị cần được thể hiện đang thực hiện các nghi lễ truyền thống theo hình thức mà các vị thần sẽ công nhận - cụ thể là như một pharaoh Ai Cập", ông Wagdy cho hay. Ảnh: emotoursegypt.com.
Hình ảnh trên tấm phiến đá mới được khai quật trong quá trình trùng tu quần thể đền Karnak có niên đại khoảng 4.000 tuổi ở Luxor cho thấy hoàng đế Tiberius đứng trước Amun, Mut và Khonsu - những vị thần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Ai Cập được thờ phụng ở Luxor. Sự hiện diện của các vị thần quan trọng này bên cạnh hoàng đế La Mã có ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Shutterstock.
Bằng cách miêu tả hoàng đế Tiberius như một pharaoh, người Ai Cập thời cổ cho thấy vai trò và ảnh hưởng của ông vào hệ thống tôn giáo của địa phương. Việc miêu tả hoàng đế La Mã theo phong cách Ai Cập rất phổ biến trong lĩnh vực tôn giáo. Thêm nữa, tên của hoàng đế Tiberius xuất hiện trên nhiều di tích của Ai Cập bao gồm các đền thờ như một cách cho thấy vai trò, ảnh hưởng của đế chế La Mã tại đây. Ảnh: historiamag.com.
Dù vậy, nhà Ai Cập học Wagdy cho biết các hoàng đế vẫn giữ phong cách La Mã của mình trên tiền xu và các tượng đài chính thức của đế chế hùng mạnh này. Ảnh: historiamag.com.
"Phiến đá phản ánh một hệ thống tư tưởng và hành chính tiêu chuẩn, trong đó các hoàng đế được miêu tả là những người xây dựng và bảo vệ đền thờ, bất kể mức độ tham gia thực tế của họ. Hiện vật này còn thể hiện hình mẫu một vị vua theo quan điểm của người Ai Cập, hơn là ghi lại những thành tựu cá nhân của ông", nhà Ai Cập học Wagdy cho hay. Ảnh: historiamag.com.
Theo nhà Ai Cập học Wagdy, phiến đá mới phát hiện có thể ban đầu đóng vai trò là một dấu mốc kiến ​​trúc cố định, được gắn vào mặt ngoài của bức tường bao quanh, để kỷ niệm việc trùng tu chính phần cổng ở quần thể đền Karnak. Ảnh: funkyfood London - Paul Williams / Alamy Stock Photo.
Tâm Anh (TH)
