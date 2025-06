Kịp thời cứu thanh niên có ý định tự tử ở Hưng Yên

Ngày 3/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 23h30 đêm 28/5, Công an phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào) nhận được tin báo về việc 1 nam thanh niên đứng lên thành cầu Bạch Sam có ý định nhảy xuống QL5 tự tử. May mắn sau đó, nam thanh niên đã được người đàn ông hô hào và trực tiếp kéo tay ngăn cản ý định tự tử.

Anh Nguyễn Văn Phóng và Đ.V.Th.

Qua xác minh được biết, nam thanh niên định nhảy cầu tự tử tên là Đ.V.Th (SN 2005, trú tại Bản Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Nam thanh niên có bố qua đời, mẹ đã đi lấy chồng và hiện ở cùng cha dượng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên anh Th. ở với ông bà nội.

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn với bạn gái và gặp nhiều chuyện buồn chán, nam thanh niên có ý định tự tử. Đến đêm 28/5, Th. đi bộ từ cây xăng Nghĩa Hiệp (huyện Yên Mỹ) đến phường Bạch Sam (thị xã Mỹ Hào, cùng tỉnh Hưng Yên). Sau đó, đi lên cầu vượt và trèo lên thành cầu, định chọn lúc xe ô tô lưu thông qua thì nhảy xuống QL5 tự tử.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Phóng đi gần đến cầu Bạch Sam phát hiện nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận kéo tay ngăn cản ý định tự tử của Th. Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Bạch Sam nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc và đưa nam thanh niên về trụ sở công an. Tiếp đó, công an phường khuyên nhủ, động viên tinh thần Th. và bố trí chỗ ăn, ngủ cho nam thanh niên tại trụ sở cơ quan.

Đến sáng hôm sau, Công an phường Bạch Sam trao đổi với Công an xã nơi anh Th. sinh sống và người thân nam thanh niên. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND, Công an phường Bạch Sam hỗ trợ 1 triệu đồng để nam thanh niên bắt xe về quê. Sau khi nhận được tin báo, gia đình Đ.V.Th. vui mừng và chân thành cảm ơn chính quyền, Công an phường Bạch Sam cùng anh Nguyễn Văn Phóng đã hỗ trợ, giúp đỡ nam thanh niên trong lúc nghĩ quẩn, khó khăn.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đi lạc 30km, CSGT Hà Nội tìm giúp người thân