Kinh hãi khoảnh khắc du thuyền cháy ngùn ngụt, chìm giữa biển

Một siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trước khi chìm xuống biển gần đảo Ibiza. May mắn, 7 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

>>> Mời độc giả xem video về khoảnh khắc du thuyền cháy ngùn ngụt giữa biển

Nguồn video: X/Daily Mail

Theo Daily Mail, đoạn video được ghi lại vào ngày 11/8 cho thấy ngọn lửa bao trùm siêu du thuyền dài khoảng 27 mét gần đảo Ibiza và cột khói xám đen khổng lồ bốc lên trời.

Chiếc du thuyền mang tên Da Vinci này khi đó nằm cách Formentera, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Ibiza, khoảng 11 km.

Theo Hiệp hội Cứu hộ và An toàn Hàng hải Salvamento Marítimo, 7 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn, không ai bị thương.

Du thuyền Da Vinci cháy ngùn ngụt giữa biển. Ảnh: Daily Mail.

Trong bài đăng trên mạng X hôm 11/8, Salvamento Marítimo cho biết: "7 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán và hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy dữ dội ngoài tầm kiểm soát và cuối cùng du thuyền đã bị chìm".

Du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trước khi chìm. Ảnh: Daily Mail.

Periódico de Ibiza y Formentera, một hãng tin tức có trụ sở tại Quần đảo Balearic, đưa tin vụ cháy bắt đầu từ phòng máy.

Ultima Hora đưa tin rằng ban đầu rằng, đám cháy dường như đã được kiểm soát, nhưng khi thuyền cứu hộ bắt đầu kéo du thuyền, đám cháy bùng phát dữ dội trước khi du thuyền chìm hẳn.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.