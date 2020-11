Zoom biệt thự đồ sộ của đại gia Việt “ngã ngựa”

Đầu tháng 9 vừa qua, Công an Hải Phòng đã bắt tạm giam Ngô Văn Phát - đại gia có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam. Vụ bắt giữ đã phát lộ khối tài sản đồ sộ của vị đại gia này. Ảnh: Congan. Trong số đó phải kể đến tòa lâu đài nguy nga được xây dựng trên lô đất hai mặt tiền, rộng 2.300m2, với mặt tiền dài, nằm trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An, TP Hải Phòng). Ảnh: Vietnamnet. Toà lâu đài được thiết kế theo phong cách châu Âu, với cổng chính đồ sộ và nội thất nguy nga, lộng lẫy với hệ thống camera an ninh hiện đại. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài ra, đại gia Ngô Văn Phát còn sở hữu một toà lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2 ở Tiền Hải (Thái Bình). Biệt thự gồm 5 tầng nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo với và sân đậu trực thăng trên mái. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Tòa lâu đài hoành tráng này có dãy cổng dài hàng trăm mét. Phía trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm giá trị cao. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Biệt thự của đại gia Trầm Bê ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh được cho là lớn nhất Nam Bộ. Ảnh: ĐSPL. Tòa lâu đài nằm trên khu đất rộng hơn 30ha, lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Ảnh: ĐSPL. Trong khuôn viên biệt thự có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt có hơn 1.000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật Bản về, với nhiều cây có giá đến gần triệu đô. Ảnh: ĐSPL. Lối vào dinh thự. Ảnh: Vietnamnet. Bên trong biệt thự là nội thất đắt tiền. Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được nhập từ châu Âu. Ảnh: ĐSPL. Khuôn viên rộng mênh mông trong căn dinh thự của Trầm Bê. Ảnh: ĐSPL. Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24

