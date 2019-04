"Xót ví" với những đôi giày thể thao có giá "trên trời"

Nike Air Mag Back To The Future (26.000 USD): Tính năng tự thắt dây của đôi sneakers này đã khiến những ai thích phim viễn tưởng "phát cuồng". Nike trình làng mẫu giày này vào năm 2016 và chỉ bán 89 đôi trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ thế giới tương lai, Nike hợp tác với Quỹ Michael J. Fox nỗ lực nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho người bệnh Parkinson, giày tự thắt dây có thể là bước tiến đầu tiên. Ảnh: Nike, Pinterest. DJ Khaled x Air Jordan 3 Greatful (25.000 USD): Trong nhiều năm, Jordan luôn là nhãn hàng cho ra nhiều mẫu giày với mức giá cao. Đôi DJ Khaled x Air Jordan 3 Greatful đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa thương hiệu này và rapper nổi tiếng. Đôi giày màu đỏ được làm bằng da và có in họa tiết da voi trên phần thân giày kèm với slogan "We The Best" đặc trưng của DJ Khaled. Ảnh: Pinterest. Air Jordan 11 'Jeter' (40.000 USD): Derek Jeter là một trong những huyền thoại bóng chày của đội New York Yankees. Khi cầu thủ này giải nghệ vào năm 2017, Jordan đã tri ân anh bằng cách bán đấu giá 5 đôi giày Air Jordan 11 tại một cửa hàng đặc biệt gần sân vận động của đội. Đôi giày được làm từ da lộn màu xanh navy và in số 2, số áo của Jeter ở gót giày. Khoảng 3 đôi trong số này được mua với giá 30.000 - 50.000. Ảnh: Sneaker Freaker. Buscemi 100MM Diamond (132.000 USD): Khác với những đôi giày đắt tiền do được làm bằng công nghệ đặc biệt hay được thiết kế bởi một ngôi sao hàng đầu, đôi giày này có giá cao vì chính giá trị của nó. Cụ thể hơn, chi tiết ổ khóa được làm từ 11,5 carat kim cương và 18 carat vàng chính là lý do khiến đôi sneakers được bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Pinterest. Macklemore x Air Jordan 6 (25.000 USD) được bán với cao vì đây là sản phẩm hợp tác giữa hai cái tên đình đám. Điều đặc biệt ở đây là Macklemore cho ra đôi giày da lộn màu xanh rêu với giá đắt đỏ, trong khi ca khúc làm nên tên tuổi của anh - Thrift Shop - lại phê phán những món đồ xa xỉ của giới nhà giàu. Ảnh: Instagram. Nike Air Yeezy 1 (Grammy Photograph) (50.000 USD): Đây chính là mẫu giày thể thao mà nam ca sĩ Kanye West mang trong đêm trao giải Grmmy vào năm 2008, đánh dấu sự hợp tác giữa anh và Nike. Ban đầu, chúng có giá khoảng 75.000 USD, nhưng hiện nay chỉ còn 50.000 USD. Ảnh: Pinterest. Converse Fastbreak (190.373 USD): Đôi giày này đặc biệt không phải vì thiết kế của nó, mà vì đây là đôi giày mà huyền thoại bóng rổ Michael Jordan mang khi anh và đồng đội giành huy chương vàng Olympic 1984. Đôi giày có chữ ký của anh ban đầu được dự đoán sẽ được mua với giá khoảng 100.000 USD. Cuối cùng, số tiền được chi ra cho nó lên đến 190.373 USD, mức giá cao nhất cho một đôi giày thi đấu của cầu thủ. Ảnh: The Sun.

Nike Air Mag Back To The Future (26.000 USD): Tính năng tự thắt dây của đôi sneakers này đã khiến những ai thích phim viễn tưởng "phát cuồng". Nike trình làng mẫu giày này vào năm 2016 và chỉ bán 89 đôi trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ thế giới tương lai, Nike hợp tác với Quỹ Michael J. Fox nỗ lực nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho người bệnh Parkinson, giày tự thắt dây có thể là bước tiến đầu tiên. Ảnh: Nike, Pinterest. DJ Khaled x Air Jordan 3 Greatful (25.000 USD): Trong nhiều năm, Jordan luôn là nhãn hàng cho ra nhiều mẫu giày với mức giá cao. Đôi DJ Khaled x Air Jordan 3 Greatful đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa thương hiệu này và rapper nổi tiếng. Đôi giày màu đỏ được làm bằng da và có in họa tiết da voi trên phần thân giày kèm với slogan "We The Best" đặc trưng của DJ Khaled. Ảnh: Pinterest. Air Jordan 11 'Jeter' (40.000 USD): Derek Jeter là một trong những huyền thoại bóng chày của đội New York Yankees. Khi cầu thủ này giải nghệ vào năm 2017, Jordan đã tri ân anh bằng cách bán đấu giá 5 đôi giày Air Jordan 11 tại một cửa hàng đặc biệt gần sân vận động của đội. Đôi giày được làm từ da lộn màu xanh navy và in số 2, số áo của Jeter ở gót giày. Khoảng 3 đôi trong số này được mua với giá 30.000 - 50.000. Ảnh: Sneaker Freaker. Buscemi 100MM Diamond (132.000 USD): Khác với những đôi giày đắt tiền do được làm bằng công nghệ đặc biệt hay được thiết kế bởi một ngôi sao hàng đầu, đôi giày này có giá cao vì chính giá trị của nó. Cụ thể hơn, chi tiết ổ khóa được làm từ 11,5 carat kim cương và 18 carat vàng chính là lý do khiến đôi sneakers được bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Pinterest. Macklemore x Air Jordan 6 (25.000 USD) được bán với cao vì đây là sản phẩm hợp tác giữa hai cái tên đình đám. Điều đặc biệt ở đây là Macklemore cho ra đôi giày da lộn màu xanh rêu với giá đắt đỏ, trong khi ca khúc làm nên tên tuổi của anh - Thrift Shop - lại phê phán những món đồ xa xỉ của giới nhà giàu. Ảnh: Instagram. Nike Air Yeezy 1 (Grammy Photograph) (50.000 USD): Đây chính là mẫu giày thể thao mà nam ca sĩ Kanye West mang trong đêm trao giải Grmmy vào năm 2008, đánh dấu sự hợp tác giữa anh và Nike. Ban đầu, chúng có giá khoảng 75.000 USD, nhưng hiện nay chỉ còn 50.000 USD. Ảnh: Pinterest. Converse Fastbreak (190.373 USD): Đôi giày này đặc biệt không phải vì thiết kế của nó, mà vì đây là đôi giày mà huyền thoại bóng rổ Michael Jordan mang khi anh và đồng đội giành huy chương vàng Olympic 1984. Đôi giày có chữ ký của anh ban đầu được dự đoán sẽ được mua với giá khoảng 100.000 USD. Cuối cùng, số tiền được chi ra cho nó lên đến 190.373 USD, mức giá cao nhất cho một đôi giày thi đấu của cầu thủ. Ảnh: The Sun.