Xếp hàng lấy số đợi mua vàng ngày vía Thần Tài

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khoảng hơn 3h sáng 19/2, tại một cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), đã có một số người dân tìm đến xếp hàng nhận số, chờ đến lượt mua vàng cầu may đầu năm. Mặc dù gia đình không buôn bán gì nhưng hơn 10 năm nay, ông Tô Hòa Bình (68 tuổi, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội), vẫn dậy từ sáng sớm để đi mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may. Năm nay, ông Bình đi mua vàng từ lúc 3h20 sáng, ông cho biết: “Do giá vàng thời điểm này hơi cao nên tôi chỉ mua 2 chỉ để lấy lộc, may mắn đầu năm”. So với năm khác, thời điểm khoảng 4h30 đã có đông người dân tìm đến các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, xếp hàng chờ lấy số để mua vàng. Nhưng năm nay lượng khách đi mua vàng sáng sớm ở khu vực này có phần thưa thớt.

Khoảng 4h40 cùng ngày, nhiều cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông vẫn đóng cửa, chưa có khách tìm đến. Hình ảnh "phố vàng" Trần Nhân Tông lúc 4h50 ngày vía Thần Tài thưa vắng hơn mọi năm. Một nhân sự cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông cho biết, từ ngày mùng 6 tháng Giêng, lượng khách tìm đến cửa hàng này mua vàng bắt đầu đông, nhất là hôm qua (18/2). Hôm nay (19/2) tức mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài, cửa hàng dự kiến đón lượng khách đông hơn nên từ nhân viên bảo vệ cho đến bán hàng đều được tăng cường để phục vụ khách hàng. Cửa hàng vàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông cũng chuẩn bị ghế cho khách hàng từ rất sớm . Ngày vía Thần Tài, các cửa hàng vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... tại khu vực Trần Nhân Tông đã tăng cường nhân viên, nhân lực để phục vụ khách hàng. Nhân viên cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông chuẩn bị để đón khách hàng ngày vía Thần Tài. Năm nay, thương hiệu vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông mang tới rất nhiều sản phẩm vàng, trang sức đặc sắc, giàu ý nghĩa văn hóa, tâm linh như: bản vị vàng thần tài, bản vị rồng vàng, trang sức kim tiền, đĩnh vàng tài lộc… chất liệu Au 99.9, 999.9 để khách hàng dễ dàng đón lộc, cầu may cho cả năm hanh thông thuận phát. Người dân xếp hàng, chờ đợi để mua vàng lấy lộc, cầu may ngày vía Thần Tài. Khoảng 6h sáng, không khí giao dịch tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông mới bắt đầu sôi động. Nhiều người kinh doanh có tâm niệm rằng mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ gặp may mắn trong buôn bán. Khách hàng mua vàng trong ngày này chủ yếu cầu may mắn, lộc "Thần Tài". Mùng 10/1 Âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài. Theo quan niệm của dân gian, đây là ngày đẹp nhất để mua vàng, sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài, cầu mong một năm bình an, gặp nhiều tài lộc. Chính vì vậy, việc mua vàng trước và trong dịp này đã trở thành thói quen cầu may của đông đảo người dân.

