Vườn chuối thiệt hại hàng tỷ đồng nghi bị kẻ xấu phun thuốc ép chín

Theo phản ánh của chị Đỗ Thị Thủy (quê ở Hưng Yên) trong ngày 22.11 vừa qua, khi đi kiểm tra vườn chuối ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì phát hiện gần 3.000 cây chuối có buồng/ 7.000 cây vẫn còn non, xanh nhưng lại có hiện tượng chín sớm bất thường. "Nếu là do thời tiết thì sao các vườn chuối bên cạnh vườn của tôi không bị mà chỉ duy nhất vườn của vợ chồng tôi bị hiện tượng như thế", chị Thủy nói. Chị Thủy bên vườn chuối đặc sản nghi bị kẻ xấu phá hoại phun thuốc ép chín non. Vừa đi kiểm tra và chặt các buồng chuối chín non, anh Nguyễn Văn Tuấn (chồng chị Thủy) mặt biến sắc như người mất hồn. "Hai vợ chồng tôi lên đây thuê lại đất nông nghiệp của người dân xã Dương Hà để trồng chuối được 4 năm nay. Thời gian ở đây chúng tôi không có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với bất kỳ ai ở khu vực này nhưng không hiểu gì sao lại có người muốn hãm hại gia đình tôi thế", anh Tuấn nói. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại vườn chuối của gia đình anh Tuấn, hiện hầu hết các buồng chuối tại đây vẫn còn non, xanh nhưng tại các buồng quả này đã có nhiều quả chuyển sang màu vàng, nứt toác, điều đáng nói là khi bẻ các quả chuối chín non này ra thì bên trong ruột không có mùi thơm như chuối chín tự nhiên. Anh Tuấn bắt đầu phải chặt các buồn chuối chín non mong cố bán vớt vát lại chút vốn. Cũng theo anh Tuấn, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh đã có đơn trình báo lên công an huyện Gia Lâm và trong sáng 23.11, các cán bộ công an đã xuống hiện trường để kiểm tra, lấy mẫu về xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Gia đình chúng tôi chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ người đã phá chuối và trả lại công bằng cho gia đình tôi" - anh Tuấn chia sẻ. Cận cảnh buồn chuối bị ép chín non tại vườn của gia đình anh Tuấn. Các quả chuối tiêu hồng bị ép chín non không có mùi thơm, khi ăn không có vị ngọt như chuối chín đúng tự nhiên đúng vụ. Nói về hiện tượng chuối chín non bất thường, anh Phạm Năng Thành, người được mệnh danh là "vua chuối" đất Bắc, chủ thương hiệu chuối 3T nổi tiếng ở Việt Nam cho rằng: "Qua hình ảnh và thông tin mà phóng viên cung cấp thấy rằng các cây chuối, lá chuối vẫn còn tươi, xanh nguyên nhưng ở các buồng quả non lại xuất hiện dấu hiệu chín vàng bất thường, rất có thể các buồng quả này đã bị phun thuốc dấm, một loại hóa chất cực độc để ép chín". "Khi bị phun loại thuốc dấm này, các buồng chuối sẽ chín nhanh trong 2 - 3 ngày sau đó. Nếu đúng là chuối bị phun thuốc dấm ép chín thì chủ vườn không còn cách nào cứu được vườn chuối mà cách duy nhất hiện giờ là nên chặt bỏ, dọn vườn để chuẩn bị trồng các cây mới", anh Thành khuyến cáo.

