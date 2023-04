Vườn cây trái trĩu quả trong biệt thự như lâu đài của Giáng My

Là người kín tiếng về chuyện riêng tư nhưng thi thoảng Hoa hậu Giáng My vẫn chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc, tự tay trồng và chăm sóc vườn cây trái cùng mẹ tại trong biệt thự ở Quận 2, TP HCM. Trong căn biệt thự đồ sộ như lâu đài, Giáng My thiết kế một khu vườn rộng 200m2 trồng nhiều rau củ quả và hoa. Người đẹp hài hước nhận mình là "nông dân thành phố" khi được tự tay chăm sóc vườn hoa, cây trái tại nhà riêng. Giàn mướp sai lúc lỉu trông thích mắt. Vườn rau trồng ở nơi nhiều ánh sáng, lại được bón phân, tưới nước thường xuyên nên luôn xanh tốt. Rau củ nhiều, Giáng My thường hái đem tặng người thân, bạn bè. Ngoài rau, Hoa hậu Đền Hùng còn trồng các loại trái cây. Cây nào cũng tốt um và sai trĩu quả. Người đẹp cũng dành nhiều không gian để trồng hoa hồng leo theo khung sắt. Hàng ngày, Giáng My thường dành 30 phút để tỉa lá sâu, tưới nước... Ban công nhà Giáng My nhìn từ trên cao. Nguồn ảnh: FBNV Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

