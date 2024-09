Tỷ phú thế giới xử lý khối tài sản đồ sộ thế nào?

Tỷ phú Bernard Arnault - người đứng đầu đế chế hàng xa xỉ LVMH hiện sở hữu khối tài sản 174,5 tỷ USD, là người giàu thứ 4 thế giới (theo Forbes). Ảnh: Forbes Để ngăn chặn nguy cơ 5 đứa con ruột sẽ đấu đá, tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn sau khi ông qua đời, Bernard Arnault đã lên kế hoạch thành lập một công ty cổ phần mới, với quyền kiểm soát được chia đều cho 5 người con. Ảnh: CNBC Theo đó, các con của ông sẽ nhận quyền sở hữu cổ phần bằng nhau tại công ty. Về mặt pháp lý, việc sở hữu này mang lại cho những người thừa kế một thước đo quyền lực ngang bằng. Ảnh: Getty Năm 2010, khi ký vào bản cam kết “The Giving Pledge”, tỷ phú Bill Gates hứa sẽ trao tặng ít nhất một nửa số tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Ảnh: Forbes Tuy nhiên, đến năm 2016, Bill Gates quyết định cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình, chỉ để lại cho mỗi người con 10 triệu USD. Ảnh: Forbes Lý giải về việc không để lại tài sản cho thế hệ sau, tỷ phú Bill Gates cho biết: "Việc trao cho con trẻ một khối tài sản khổng lồ có thể làm méo mó những gì chúng có khả năng làm được để tạo dựng con đường riêng của mình". Ảnh: Facebook Trong bản di chúc mới nhất, tỷ phú Warren Buffett không có ý định tiếp tục quyên góp cho Quỹ Bill & Melinda Gates sau khi ông qua đời. Thay vào đó, ông sẽ dồn tài sản vào một quỹ từ thiện mới do ba người con của mình giám sát. Ảnh: CNBC Nhà đầu tư huyền thoại tin tưởng vào giá trị mà các con theo đuổi cũng như cách họ sẽ phân phối tài sản của cha. Ông từng chia sẻ trên The Wall Street Journal rằng: “Tài sản của tôi nên được sử dụng để giúp đỡ những người không may mắn”. Ảnh: CNBC Khi đón con gái đầu lòng Max chào đời vào năm 2015, tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan tuyên bố họ không có kế hoạch cho cô bé thừa kế hàng tỷ USD. Ảnh: Britannica Thay vào đó, vợ chồng CEO Facebook thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. Zuckerberg cho biết: "Chúng tôi sẽ dành 99% cổ phiếu Facebook của mình trong cả đời để thực hiện sứ mệnh này". Ảnh: Britannica

