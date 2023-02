Độ giàu có của đại gia để lại 7.000 tỷ đồng cho vợ

Mới đây, tờ The Thaiger đưa tin, tỷ phú Nott Witsarut cho biết để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho vợ là minh tinh Chompoo Araya, cùng 3 con sống thoải mái với khối tài sản bao gồm siêu xe, biệt thự... Ảnh: The Thaiger Theo Tnews, doanh nhân Nott Visrut sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh là người thừa kế của tập đoàn thiết bị chiếu sáng lớn nhất Thái Lan. Ảnh: The Thaiger Nott Visrut tốt nghiệp THPT với thành tích xuất sắc, từng nhận học bổng toàn phần và đi du học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Australia. Ảnh: News Nhờ tư duy kinh doanh sắc bén, Nott Visrut tạo ra được lợi nhuận khủng từ những gì cha mẹ để lại. Ảnh: Instagram Theo Sanook, nam doanh nhân hiện nắm giữ cổ phần của hàng chục công ty lớn nhỏ. Trong đó có công ty chuyên sản xuất dây điện và các loại cáp khác có mức vốn đăng ký là 300 triệu baht. Ảnh: Instagram Là một trong những tỷ phú trẻ nhất Thái Lan, Nott Visrut sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự. Ảnh: Instagram Nott Visrut thường chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng hay tạo dáng bên cạnh dàn xe Lamborghini. Ảnh: Instagram Năm 2015, Nott Visrit tổ chức hôn lễ với ngôi sao Chompoo Araya. Anh chuẩn bị lễ vật cầu kỳ, hoành tráng làm quà tặng cho cô dâu bao gồm bao gồm trang sức, quyền sở hữu khu đất giá trị, vàng và tiền mặt. Ảnh: News Tỷ phú Thái Lan còn chuẩn bị chiếc nhẫn 8 carat và đôi khuyên tai 14 carat để đeo cho cô dâu trong buổi lễ đính hôn. Giá trị các món quà tặng ước tính khoảng 108 triệu baht (hơn 75 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ảnh: News Sáng ngày đính hôn, chủ rể cùng khoảng 30 thành viên trong gia đình tới khách sạn cử hành nghi thức bằng 15 chiếc xe sang Mercedes S300, 10 chiếc trong số đó dùng để chở lễ vật. Ảnh: News Hôn lễ hoành tráng của cặp đôi thu hút toàn bộ giới truyền thông Thái. Ảnh: News Nott Visrit cũng thường xuyên đi chơi bằng du thuyền. Ảnh: Instagram Ước tính tổng tài sản của vị đại gia này lên đến 10 tỷ baht (khoảng 7.000 tỷ đồng). Ảnh: InstagramChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn:| VTV24

Mới đây, tờ The Thaiger đưa tin, tỷ phú Nott Witsarut cho biết để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho vợ là minh tinh Chompoo Araya, cùng 3 con sống thoải mái với khối tài sản bao gồm siêu xe, biệt thự... Ảnh: The Thaiger Theo Tnews, doanh nhân Nott Visrut sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh là người thừa kế của tập đoàn thiết bị chiếu sáng lớn nhất Thái Lan. Ảnh: The Thaiger Nott Visrut tốt nghiệp THPT với thành tích xuất sắc, từng nhận học bổng toàn phần và đi du học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Australia. Ảnh: News Nhờ tư duy kinh doanh sắc bén, Nott Visrut tạo ra được lợi nhuận khủng từ những gì cha mẹ để lại. Ảnh: Instagram Theo Sanook, nam doanh nhân hiện nắm giữ cổ phần của hàng chục công ty lớn nhỏ. Trong đó có công ty chuyên sản xuất dây điện và các loại cáp khác có mức vốn đăng ký là 300 triệu baht. Ảnh: Instagram Là một trong những tỷ phú trẻ nhất Thái Lan , Nott Visrut sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự. Ảnh: Instagram Nott Visrut thường chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng hay tạo dáng bên cạnh dàn xe Lamborghini. Ảnh: Instagram Năm 2015, Nott Visrit tổ chức hôn lễ với ngôi sao Chompoo Araya. Anh chuẩn bị lễ vật cầu kỳ, hoành tráng làm quà tặng cho cô dâu bao gồm bao gồm trang sức, quyền sở hữu khu đất giá trị, vàng và tiền mặt. Ảnh: News Tỷ phú Thái Lan còn chuẩn bị chiếc nhẫn 8 carat và đôi khuyên tai 14 carat để đeo cho cô dâu trong buổi lễ đính hôn. Giá trị các món quà tặng ước tính khoảng 108 triệu baht (hơn 75 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Ảnh: News Sáng ngày đính hôn, chủ rể cùng khoảng 30 thành viên trong gia đình tới khách sạn cử hành nghi thức bằng 15 chiếc xe sang Mercedes S300, 10 chiếc trong số đó dùng để chở lễ vật. Ảnh: News Hôn lễ hoành tráng của cặp đôi thu hút toàn bộ giới truyền thông Thái. Ảnh: News Nott Visrit cũng thường xuyên đi chơi bằng du thuyền. Ảnh: Instagram Ước tính tổng tài sản của vị đại gia này lên đến 10 tỷ baht (khoảng 7.000 tỷ đồng). Ảnh: Instagram Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn:| VTV24