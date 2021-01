Tượng trâu vàng tiền triệu gây sốt thị trường quà Tết Tân Sửu 2021

Trên thị trường, các loại tượng trâu mạ vàng giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: King Gold Art. Đáng chú ý nhất là tượng trâu đại Kim Ngưu Đại Bảo được đúc đồng nguyên khối, bề mặt mạ vàng 24K có giá tới 65 triệu đồng. Ảnh: Karalux Tượng trâu vàng cỡ đại với kích thước lớn phù hợp bài trí tại phòng làm việc lớn hoặc sảnh, bàn lễ tân công ty để cầu tài lộc, may mắn cho năm Tân Sửu 2021. Ảnh: Karalux Tượng trâu mạ vàng Nghênh Phúc (dài 32cm) được nghệ nhân thiết kế và chế tác với dáng trâu nằm trên bao tiền mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn trong năm Tân Sửu 2021 có giá 35 triệu đồng. Ảnh: Karalux Điểm nhấn của tượng trâu Nghênh Phúc là đồng xu chữ Phúc có thể dễ dàng thay thế bằng logo doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tặng khách hàng, đối tác trong dịp tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Karalux Tượng trâu vàng Đại Cát cỡ lớn mang ý nghĩa hóa giải sát khí, vận hạn có giá 25 triệu đồng. Trâu vàng Đại Cát giản lược bớt những hình ảnh về tiền vàng, chỉ tập trung khắc họa hình ảnh chú trâu với thân hình to lớn, cặp sừng cứng cáp, thể hiện tâm thế vững vàng trước mọi sóng gió và sự bình an cho gia chủ. Ảnh: Golden Gift Việt Nam. Theo các cơ sở sản xuất, phải mất tới 4 tháng để cho ra đời mẫu tượng trâu mới qua nhiều công đoạn như: Lên ý tưởng, thiết kế 3D, in 3D, ra khuôn đúc, đúc đồng, mạ vàng. Ảnh: Golden Gift Việt Nam Những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp thì khách hàng chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu tặng đối tác, chính khách trong và ngoài nước. Ảnh: Karalux Với các sản phẩm tượng trâu vàng giá vài triệu đồng thì khách hàng chủ yếu là cá nhân. Họ mua để trang trí trong nhà dịp Tết Tân Sửu 2021 hoặc biếu, tặng người thân, đối tác. Ảnh: Karalux Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Trên thị trường, các loại tượng trâu mạ vàng giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: King Gold Art. Đáng chú ý nhất là tượng trâu đại Kim Ngưu Đại Bảo được đúc đồng nguyên khối, bề mặt mạ vàng 24K có giá tới 65 triệu đồng. Ảnh: Karalux Tượng trâu vàng cỡ đại với kích thước lớn phù hợp bài trí tại phòng làm việc lớn hoặc sảnh, bàn lễ tân công ty để cầu tài lộc, may mắn cho năm Tân Sửu 2021. Ảnh: Karalux Tượng trâu mạ vàng Nghênh Phúc (dài 32cm) được nghệ nhân thiết kế và chế tác với dáng trâu nằm trên bao tiền mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn trong năm Tân Sửu 2021 có giá 35 triệu đồng. Ảnh: Karalux Điểm nhấn của tượng trâu Nghênh Phúc là đồng xu chữ Phúc có thể dễ dàng thay thế bằng logo doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tặng khách hàng, đối tác trong dịp tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Karalux Tượng trâu vàng Đại Cát cỡ lớn mang ý nghĩa hóa giải sát khí, vận hạn có giá 25 triệu đồng. Trâu vàng Đại Cát giản lược bớt những hình ảnh về tiền vàng, chỉ tập trung khắc họa hình ảnh chú trâu với thân hình to lớn, cặp sừng cứng cáp, thể hiện tâm thế vững vàng trước mọi sóng gió và sự bình an cho gia chủ. Ảnh: Golden Gift Việt Nam. Theo các cơ sở sản xuất, phải mất tới 4 tháng để cho ra đời mẫu tượng trâu mới qua nhiều công đoạn như: Lên ý tưởng, thiết kế 3D, in 3D, ra khuôn đúc, đúc đồng, mạ vàng. Ảnh: Golden Gift Việt Nam Những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp thì khách hàng chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu tặng đối tác, chính khách trong và ngoài nước. Ảnh: Karalux Với các sản phẩm tượng trâu vàng giá vài triệu đồng thì khách hàng chủ yếu là cá nhân. Họ mua để trang trí trong nhà dịp Tết Tân Sửu 2021 hoặc biếu, tặng người thân, đối tác. Ảnh: Karalux Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24