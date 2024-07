Trước khi rớt giá thê thảm, sầu riêng Musang King đắt cỡ nào?

Theo thông tin trên Báo Người lao động, tại TP HCM, sầu riêng Musang King xuất hiện ngày càng nhiều và giá liên tục giảm. Ảnh: Người lao động Cụ thể, tại các cửa hàng trái cây cao cấp, giá sầu riêng Musang King dao động khoảng 250.000 – 300.000 đồng/kg, giảm 50% so với 2 năm trước. Trong khi đó, tại các vựa sầu riêng, giá chỉ còn 150.000 – 200.000 đồng/kg với lý do "hàng về nhiều". Ảnh: Người lao độngSầu riêng Musang King được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng, là sầu riêng ngon nhất thế giới. Ảnh: LatestMalaysia Cuối năm 2023, sầu riêng Musang King thu hút sự chú ý khi được bán với giá cao ngất ngưởng 185.000 RM (gần 1 tỷ đồng) tại một sự kiện gây quỹ ở quận Raub, Pahang (Malaysia). Ảnh: The Jakarta Post Mức giá này khiến Musang King trở thành một trong những quả sầu riêng đắt nhất thế giới. Ảnh: Mun Meng Fruits Trung bình, giá sầu riêng Musang King dao động từ 16 USD/kg đến 21 USD/kg (tương đương 400.000 - 500.000 đồng) tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng, người bán và nhu cầu. Ảnh: Chonongsanonline Tại Việt Nam, có thời điểm, sầu riêng Musang King trồng tại miền Tây dao động 500.000-850.000 đồng/kg chưa tách vỏ, tương đương 1,5-1,8 triệu đồng một kg đã tách vỏ. Ảnh: Người lao động Trong khi sầu riêng Musang King nhập từ Malaysia (tách vỏ, đông lạnh) có giá 1,3-1,5 triệu đồng một kg cho hàng loại A. Ảnh: Vietnamnet. Sầu riêng Musang King có phần thịt cơm màu vàng nghệ, hạt lép dẹt, vị ngọt, mang một hương thơm vô cùng đặc trưng, không quá nồng, đắng. Ảnh: Getty Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được tất cả hương vị đậm đà của múi sầu riêng và cảm giác đã miệng khi cắn sâu nhưng không đụng hạt. Ảnh: Getty

