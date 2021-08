Trụ sở đại sứ quán Mỹ ở các nước trên thế giới đẹp thế nào?

Trong số các trụ sở đại sứ quán Mỹ đã hoàn thiện, tòa đại sứ có kinh phí xây dựng lớn nhất là tại London, Anh với tổng chi phí ước tính 1 tỷ USD. Ảnh: Reuters Tòa nhà hình lập phương cao 12 tầng được bao phủ bằng kính. Công trình xây mới từ cuối năm 2013 và hoàn tất vào năm 2018. Ảnh: Timberlake. Tổng quy mô khu đại sứ quán Mỹ ở London là gần 20.000 m2, còn tòa nhà chính cao 65 m có tổng diện tích hơn 48.000 m2. Ảnh: Associated Press Công trình do kiến trúc sư Kieran Timberlake tại Mỹ thiết kế. Mỗi tầng đều có khu vườn bên trong được làm theo những thắng cảnh nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: Reuters Trụ sở đại sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới nằm ở thủ đô Baghdad của Iraq. Tòa nhà này nằm trên khu đất rộng đến 42 hecta. Ảnh: Wiki Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad mở cửa vào tháng 1/2009, thay thế cho đại sứ quán cũ mở cửa từ năm 2004. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 750 triệu USD. Ảnh: The World Bên trong khu đại sứ quán có 6 tòa chung cư cho nhân viên và các cơ sở xử lý nước và chất thải, trạm điện, nhiều công trình giải trí như phòng gym, rạp chiếu phi, sân thể thao, hồ bơi chuẩn Olympic. Ảnh: The World Tòa đại sứ Mỹ lớn thứ 2 trên thế giới nằm ở thủ đô Yerevan của Armenia. Công trình này tọa lạc trên khu đất rộng 90.000 m2, nằm bên hồ Yerevan dọc theo xa lộ Yerevan-Etchmiadzin. Ảnh: ArmeniPress Trụ sở đại sứ quán Mỹ lớn thứ 3 trên thế giới tọa lạc ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Công trình được khai trương vào tháng 8/2008 với kinh phí 434 triệu USD. Tòa nhà cao 8 tầng nằm trên diện tích 46.000 m2, được bao bọc bằng lớp kính bên ngoài. Ảnh: SOM Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

