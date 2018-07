Trang trại rau thẳng đứng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt?

Dự án trang trại rau thẳng đứng lớn nhất thế giới sắp được xây dựng tại Dubai có chi phí đầu tư 40 triệu USD. Nông trại rau thẳng đứng có diện tích 1,2 ha nhưng cho sản lượng tương đương 364 ha. Đây là dự án liên doanh giữa hãng nông nghiệp công nghệ cao Mỹ Crop One Holdings và nhà cung cấp suất ăn hàng không Emirates Flight Catering. Theo nhà đầu tư, nông trại này sẽ sử dụng lượng nước ít hơn tới 99% so với cánh đồng ngoài trời. Dự kiến, khi hoàn thành nông trại này sẽ cho thu hoạch khoảng 2,7 tấn rau lá/ngày. Crop One cho biết, trang trại rau này sẽ kết hợp giữa nguồn năng lượng tái tạo và các dịch vụ tiện ích. Dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 11/2018 và hoàn thành trong thời gian 1 năm. Sản phẩm đầu tiên sẽ được dùng phục vụ khách hàng của Emirates Flight Catering vào tháng 12/2019. Theo dự kiến đến năm 2020, các chuyến bay Emirates Flight Catering sẽ được phục vụ rau xanh và rau thơm trồng từ vườn rau công nghệ cao tại Dubai. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: Khám phá trang trại rau sạch thẳng đứng độc đáo lớn nhất thế giới. Nguồn: Home & Garden.

