Tiền lì xì in hình heo gây sốt thị trường Tết

Tiền lì xì hình con heo Macao 100 Patacas được rao bán 20.000 đồng/tờ. Ảnh: Internet. Tờ tiền 1 triệu USD hình con lợn là tờ tiền lưu niệm được các công ty chuyên sản xuất tiền lưu niệm tại Mỹ phát hành nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thegioitien. Tiền hình heo mệnh giá 20 kira của Papua New Guinea được rao bán với giá 50.000 đồng/tờ. Ảnh: Facebook. 90.000 - 100.000 đồng là giá bán của tờ tiền con heo Macao 10 Patacas. Ảnh: Tienlixidoc. Tiền con heo Macao 10 Patacas là tờ tiền được chính phủ Macao cho phát hành chính thức nhằm kỷ niệm dịp tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tienlixidoc. Tờ tiền Macao hình con heo cũng được lưu hành và có giá trị sử dụng như bất kỳ tờ tiền macao 10 Patacas khác. Ảnh: Tienlixidoc. Tiền con heo plastic mạ vàng 100 Patacas được rao bán từ 15.000 - 25.000 đồng/tờ. Ảnh: Vatgia. Mỗi tờ tiền Kamberra của Australia hình con heo 2019 có giá bán từ 65.000 - 100.000 đồng. Ảnh: Muabannhanh. Cặp đồng xu mạ vàng và bạc có xuất xứ từ Australia với dòng chữ “Year of the pig” có giá 150.000 đồng. Ảnh: Thegioitien. Tờ 2 USD hình con heo mạ vàng được xem là tờ tiền lì xì VIP nhất, rất được ưa chuộng làm quà tặng. Tờ tiền này có giá bán 350.000 đồng/tờ. Ảnh: Facebook. Video: Những mẫu bao lì xì Tết 2018. Nguồn: Youtube.

Tiền lì xì hình con heo Macao 100 Patacas được rao bán 20.000 đồng/tờ. Ảnh: Internet. Tờ tiền 1 triệu USD hình con lợn là tờ tiền lưu niệm được các công ty chuyên sản xuất tiền lưu niệm tại Mỹ phát hành nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thegioitien. Tiền hình heo mệnh giá 20 kira của Papua New Guinea được rao bán với giá 50.000 đồng/tờ. Ảnh: Facebook. 90.000 - 100.000 đồng là giá bán của tờ tiền con heo Macao 10 Patacas. Ảnh: Tienlixidoc. Tiền con heo Macao 10 Patacas là tờ tiền được chính phủ Macao cho phát hành chính thức nhằm kỷ niệm dịp tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tienlixidoc. Tờ tiền Macao hình con heo cũng được lưu hành và có giá trị sử dụng như bất kỳ tờ tiền macao 10 Patacas khác. Ảnh: Tienlixidoc. Tiền con heo plastic mạ vàng 100 Patacas được rao bán từ 15.000 - 25.000 đồng/tờ. Ảnh: Vatgia. Mỗi tờ tiền Kamberra của Australia hình con heo 2019 có giá bán từ 65.000 - 100.000 đồng. Ảnh: Muabannhanh. Cặp đồng xu mạ vàng và bạc có xuất xứ từ Australia với dòng chữ “Year of the pig” có giá 150.000 đồng. Ảnh: Thegioitien. Tờ 2 USD hình con heo mạ vàng được xem là tờ tiền lì xì VIP nhất, rất được ưa chuộng làm quà tặng. Tờ tiền này có giá bán 350.000 đồng/tờ. Ảnh: Facebook. Video: Những mẫu bao lì xì Tết 2018. Nguồn: Youtube.