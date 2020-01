Thời trang sale off 80% “về quê ăn Tết”, hàng hiệu ế ẩm, bình dân hút khách

Cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hầu hết các cửa hàng thời trang trên địa bàn Hà Nội đều đồng loạt sale off từ 30- 80%. Ghi nhận của PV Kiến Thức trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), rất nhiều cửa hàng thời trang trưng bảng hiệu có kích thước lớn thông báo giảm giá từ 50 - 80%. Một cửa hàng thời trang khác trên đường Cầu Giấy cũng khuyến mãi sản phẩm từ 50-80% cho khách hàng dịp Tết này. Có thời điểm lượng khách hàng đổ vào các cửa hàng thời trang trên đường Cầu Giấy tung khuyến mãi từ 50-80% đông kín mít, xe máy phải dựng tràn cả lòng đường. Hầu hết, những cửa hàng thời trang đông khách trên đường Cầu Giấy đều có giá bình dân, nay sale off đến 80% càng thu hút khách. Khá nhiều khách hàng nam bên cạnh nữ đi mua quần áo Tết ở các cửa hàng thời trang đang giảm giá trên đường Cầu Giấy. Khách hàng ra vào liên tục ở các cửa hàng thời trang bình dân, sale off 80%. Ai nấy cũng nhanh chóng lựa chọn, mua các bộ quần áo phù hợp nhất với bản thân hoặc cho bạn bè, người thân. Ngược lại, với nhiều thương hiệu thời trang Việt, thời trang hàng hiệu cũng tung khuyến mãi "xả hết đón Tết, sale off 50% toàn bộ cửa hàng" vẫn đìu hiu, ế ẩm. (Ảnh chụp một cửa hàng thời trang Việt trên tuyến đường 70 (Tân Triều, Hà Nội). Một thương hiệu thời trang khác nằm ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cũng chung cảnh đìu hiu khách. Nằm bên trong một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), thương hiệu thời trang này gần như vắng bóng khách. Một hàng hiệu thời trang khác ngay cạnh sale off từ 30 - 50%, vẫn không ăn thua. Thỉnh thoảng mới có một vài vị khách đến nhưng chủ yếu họ vào xem qua rồi đi. Sale off 50%++ rồi khuyến mãi tặng thêm hay đồng giá sản phẩm từ 99 đến 149 và 199", cũng không ăn thua. Chẳng có mấy khách hàng ghé qua các cửa hàng thời trang thương hiệu. Cảnh đìu hiu, ế ẩm đến khó tin.

