Thói quen đi siêu thị làm hao mòn túi tiền ít người biết

Đi siêu thị hàng ngày là thói quen của không ít bà nội trợ. Họ cho rằng như vậy mới mua được đồ ăn tươi ngon. Tuy nhiên, thực tế siêu thị thường có nhiều cách để rút ví tiền người tiêu dùng. Vì vậy, nên hạn chế lang thang siêu thị mỗi ngày. Thay vào đó, hãy đi siêu thị khoảng 1 - 2 lần/tuần. Không lên danh sách đồ cần mua là sai lầm khiến bạn mua nhiều đồ ăn vặt hay các nguyên liệu hay ho nhưng không dùng đến. Thực tế cho thấy, một danh sách chi tiết giúp bạn gom hết đồ cần thiết trong một lần mua, vừa tiết kiệm thời gian lại có thể may mắn được giảm giá tại siêu thị. Mua quá nhiều đồ khuyến mãi. Không phải bất cứ sản phẩm nào siêu thị giảm giá cũng vội mua ngay. Hãy cân nhắc xem sản phẩm đó có phù hợp với thói quen của gia đình hay có thật sự cần thiết không. Mua sắm khi đói bụng chắc chắn sẽ khiến bạn chi tiền nhiều hơn vào những các đồ ăn vặt. Tốt hơn hết hãy ăn nhẹ trước khi đi chợ hoặc siêu thị. Một số thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói đẹp mắt sẽ có giá đắt hơn nhiều so với các thực phẩm thông thường cùng loại. Vậy hãy cân nhắc kỹ xem có thực sự cần các sản phẩm đó không thay vì mua tùy hứng. Không ít bà nội trợ lười dùng mã giảm giá của siêu thị. Thực tế, mã giảm giá giúp người mua tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Hầu hết các gia đình đi siêu thị vào cuối tuần để chuẩn bị sẵn sàng cho tuần tiếp theo. Tuy nhiên, khoảng giữa tuần, đặc biệt là tối thứ 4, mới nhiều thực phẩm như thịt, trứng được giảm giá. Thói quen mua đồ tích trữ nhưng lại quên những gì đang còn trong tủ lạnh là lý do khiến một phần ngân sách không nhỏ bị lãng phí. Nguồn ảnh: Internet. Video: 10 mẹo vặt tiết kiệm tiền hiệu quả. Nguồn: Youtube.

