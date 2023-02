Tậu cơ ngơi thứ 2 ở tuổi 24, MC Khánh Vy giàu cỡ nào?

Mới đây, MC đình đám của VTV chia sẻ tin vui ngày đầu năm trong một video đăng tải trên YouTube. Theo đó, MC Khánh Vy tiết lộ đã mua căn nhà thứ hai của mình. Ảnh: Khánh Vy OFFICIAL Đây cũng là căn nhà đầu tiên của nữ MC tại Sài Gòn. Khánh Vy cho biết do đặc thù công việc phải di chuyển khá nhiều giữa Hà Nội và TP HCM nên cô quyết định mua căn nhà ở đây làm điểm dừng chân. Ảnh: Khánh Vy OFFICIAL Trước đó, MC Khánh Vy sở hữu một căn nhà ở Hà Nội và đón bố mẹ đến ở cùng. Ảnh: Vietnamnet Căn hộ của Khánh Vy rộng 100m2 gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1 ban công. Ảnh: Vietnamnet Trong phòng làm việc, Khánh Vy có tủ đồ vừa đựng sách, vừa để túi hiệu đắt tiền. Ảnh: VietnamnetKhánh Vy từng chia sẻ bản thân bắt đầu làm thêm từ năm lớp ba cho đến năm lớp 9. Công việc là làm MC cho chương trình về thiếu nhi. Ảnh: Lao động Từ khi còn là năm nhất đại học, Khánh Vy đã làm MC cho bản tin Thời sự Quốc tế của VTC1. Ảnh: Lao động Hiện tại, ngoài công việc ở VTV, Khánh Vy còn nhận được chi phí quảng cáo từ kênh YouTube và mức thu nhập từ việc làm MC ở các sự kiện song ngữ. Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, Khánh Vy còn cộng tác với nhãn hàng, làm KOL quảng cáo, viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán... Ảnh: Vietnamnet Khánh Vy cho biết, trung bình, một tháng cô chi khoảng 50-60 triệu để phục vụ công việc và bản thân. Ảnh: Lao động Trong video 50 điều mình làm được 10 năm qua, Khánh Vy cho biết đã mua được ô tô riêng cho bản thân và tặng bố mẹ một mảnh đất (2018 - 20 tuổi). Ảnh: Lao động Video: Truyền nhân nói 7 thứ tiếng của MC Khánh Vy. Nguồn: VTV3

