Táo, quất, dừa in hình chuột độc-đắt cỡ nào...dân đổ xô mua chơi Tết?

2020 là năm con chuột nên thị trường xuất hiện nhiều loại trái cây in hình chuột độc đáo thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Ảnh: Facebook. Đáng chú ý nhất là táo Mutsu in hình con chuột 2020 nặng từ 500-600 gram có giá 690.000 đồng. Nếu khách mua theo cặp, mức giá sẽ giảm còn 625.000 đồng. Ảnh: Facebook. Đáng chú ý, trái táo 400 gram in chữ Lộc, Phát bằng tiếng Hán đang được rao bán với giá 790.000 đồng. Ảnh: Mia Fruit. Loại táo Mutsu này có màu đỏ hồng, vị ngọt, giòn, trồng tại vùng Aomori (Nhật Bản). Khoảng một tháng trước khi thu hoạch, những quả táo đẹp nhất sẽ được chọn ra để dán tấm chắn có in hình, in chữ. Ảnh: Facebook. Bên cạnh đó, trên thị trường còn xuất hiện loạt bonsai dừa hình chuột vô cùng mới lạ. Ảnh: Facebook. Để tạo được bonsai dừa hình chuột, chủ vườn phải gom những quả dừa khô có hình dáng độc đáo về lột vỏ, cạo sạch rồi ươm mầm, riêng với chuột nằm thì dừa khô được mài tạo đầu trước khi ươm. Ảnh: Lao động. Trong mỗi chậu dừa bonsai còn có cỏ may mắn để mang tới tài lộc cho người chơi. Ảnh: Lao động. Không chỉ có vậy, quất bonsai hình chuột cũng xuất hiện trên thị trường cây cảnh Tết năm nay với giá khoảng 5 triệu đồng. Ảnh: CNN. Phải mất khoảng một năm mới trồng được cây quất bonsai với tạo hình bắt mắt này. Ảnh: CNN. Video: Me bonsai dáng quái. Nguồn: Youtube.

