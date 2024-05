Tận mục giống vải “khổng lồ” hơn 200.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Mới đây, hình ảnh về những quả vải có kích cỡ lớn xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Thông người vải thiều chỉ to chưa bằng quả trứng gà. Được biết, đây là vải trứng, được trồng nhiều ở Hưng Yên. Giống vải này đã có từ lâu nhưng khoảng vài năm nay, khi được ứng dụng các công nghệ nuôi trồng tốt hơn, cây vải cho nhiều quả và quả cũng to hơn thì vải trứng mới nổi bật hơn trên thị trường. Vải trứng có xuất xứ từ xã Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên, sau đó được nhân giống và trồng ở nhiều xã lân cận. Vải trứng Hưng Yên khi chín có màu đỏ rực đẹp mắt, quả vải to, cùi dày, vị ngọt thanh và thoảng hương thơm hấp dẫn.Giá vải trứng Hưng Yên thu mua tại vườn dao động từ 60.000-100.000 đồng/kg. Khi đưa tới những nơi khác, do mất thêm chi phí vận chuyển, bảo quản nên giá vải trứng cao hơn. Tại TP.HCM, Bình Dương, vải trứng Hưng Yên hàng loại 1 giá bán lẻ khoảng 230.000-240.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, loại vải này đang được nhiều cửa hàng bán với giá 185.000-195.000 đồng/kg. Theo người dân địa phương, vải trứng năm nay sẽ "cháy hàng" sớm do sản lượng giảm so với năm ngoái. Vải trứng Hưng Yên có trọng lượng khoảng 18 quả/kg, quả to vượt trội chỉ 12-13 quả/kg trong khi vải thông thường từ 28-30 quả/kg. Những quả vải to ngang bàn tay người, như hình ảnh được lan truyền trên mạng khá hiếm. Đó có thể là một vài quả to nhất được lựa ra từ cả cây hoặc cả vườn vải. Từ đầu tháng 5, vải trứng Hưng Yên bắt đầu vào vụ thu hoạch. Vải trứng khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3-4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc, hương vị. Nguồn ảnh: Facebook

