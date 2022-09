Tận mắt những tờ điền in hình Nữ hoàng Elizabeth II

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, những vật dụng này sẽ được thay đổi bằng chân dung của vị Vua mới Charles III. Ảnh: DM Tuy nhiên, tiền tệ của Anh sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Có thể mất nhiều năm để in đồng tiền xu và tiền giấy mới có hình của Nhà vua và loại bỏ đồng tiền cũ. Ảnh: DM Tờ 20 đôla Canada, phát hành lần đầu năm 1935 in hình ảnh nữ hoàng khi mới 8 tuổi. Những quốc gia in hình Nữ hoàng Anh Elizabeth II đều thuộc Khối thịnh vượng chung và các nước thuộc địa cũ của Anh. Ảnh: DM Chân dung Nữ hoàng Elizabeth II được in trên tờ 1 đôla Canada, phát hành lần đầu năm 1954. Bức ảnh được chụp khi bà 25 tuổi. Ảnh: Getty Tờ 1 pound Jamacia in hình Nữ hoàng khi bà 26 tuổi. Ảnh: Getty Bahamas phát hành tờ 3 đôla lần đầu năm 1965 để phù hợp với giá trị của một bảng Anh. Đây là quốc gia hiếm hoi in hình cả 3 thế hệ Hoàng gia Anh trên tiền giấy, gồm Vua George V, George VI và Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Getty Sau khi đổi từ tiền giấy sang polyme, tờ một đôla của Đông Caribbean vẫn giữ hình Nữ hoàng Anh. Ảnh: Getty 9 năm sau khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, nước Anh mới in hình nữ hoàng lên tiền. Bà trở thành nữ hoàng đầu tiên xuất hiện trên tờ một bảng Anh. Ảnh: CGB. Chân dung Nữ hoàng Anh trên tờ 1 đôla của đảo Cayman (Anh), phát hành lần đầu năm 1974. Ảnh: Getty Tờ 100 Dollars của Cayman Island in hình chân dung Nữ hoàng Anh lúc bà 34 tuổi. Ảnh: Getty Video: Thái tử Charles là người kế thừa ngai vàng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Anh

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, những vật dụng này sẽ được thay đổi bằng chân dung của vị Vua mới Charles III. Ảnh: DM Tuy nhiên, tiền tệ của Anh sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Có thể mất nhiều năm để in đồng tiền xu và tiền giấy mới có hình của Nhà vua và loại bỏ đồng tiền cũ. Ảnh: DM Tờ 20 đôla Canada, phát hành lần đầu năm 1935 in hình ảnh nữ hoàng khi mới 8 tuổi. Những quốc gia in hình Nữ hoàng Anh Elizabeth II đều thuộc Khối thịnh vượng chung và các nước thuộc địa cũ của Anh. Ảnh: DM Chân dung Nữ hoàng Elizabeth II được in trên tờ 1 đôla Canada, phát hành lần đầu năm 1954. Bức ảnh được chụp khi bà 25 tuổi. Ảnh: Getty Tờ 1 pound Jamacia in hình Nữ hoàng khi bà 26 tuổi. Ảnh: Getty Bahamas phát hành tờ 3 đôla lần đầu năm 1965 để phù hợp với giá trị của một bảng Anh. Đây là quốc gia hiếm hoi in hình cả 3 thế hệ Hoàng gia Anh trên tiền giấy, gồm Vua George V, George VI và Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Getty Sau khi đổi từ tiền giấy sang polyme, tờ một đôla của Đông Caribbean vẫn giữ hình Nữ hoàng Anh. Ảnh: Getty 9 năm sau khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, nước Anh mới in hình nữ hoàng lên tiền. Bà trở thành nữ hoàng đầu tiên xuất hiện trên tờ một bảng Anh. Ảnh: CGB. Chân dung Nữ hoàng Anh trên tờ 1 đôla của đảo Cayman (Anh), phát hành lần đầu năm 1974. Ảnh: Getty Tờ 100 Dollars của Cayman Island in hình chân dung Nữ hoàng Anh lúc bà 34 tuổi. Ảnh: Getty Video: Thái tử Charles là người kế thừa ngai vàng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Anh