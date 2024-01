Sự thật về loại lá từng được “hét giá” tới nửa tỷ đồng

Cách đây vài năm, trào lưu chơi kiểng lá xuất hiện tại Việt Nam và phát triển mạnh trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Có thời điểm, cây trầu bà được giới yêu cây săn đón và mức giá tăng nhanh chóng. Ảnh: Internet Với những giống trầu bà lá xẻ đột biến, người chơi có thể phải chi từ 100 triệu đến nửa tỷ đồng để sở hữu một chiếc lá. Ảnh: Dân trí Cách đây vài năm, một số người chơi trầu bà lá xẻ ở TP HCM định giá loại trầu bà có tên Monstera mint thân leo, tùy theo kích thước, độ đột biến, giá từ 150 - 250 triệu đồng/lá. Loại thân bò đắt hơn có giá từ 350 - 500 triệu đồng/lá. Ảnh: Internet Ít ai biết, trước khi được đưa vào trưng bày trong nhà, xa xưa cây trầu bà mọc hoang dại, bò trên tường, dưới đất. Ảnh: YouTube Nhiều người thậm chí còn ví cây trầu bà đột biến giống như sản phẩm Hermes cao cấp. Không chỉ đắt đỏ, chi phí chăm sóc các loại cây này cũng khá cao. Ảnh: Vietnamnet Nhiều người mua cây còn phải mua thêm đèn chiếu sáng, máy tạo độ ẩm, quạt điện, máy sưởi...để bảo vệ cây khỏi mùa đông khắc nghiệt. Ảnh: Internet Đáng chú ý, vào năm 2021, một cây trầu bà lá xẻ Rhapidophora Tetrasperma được chốt giá kỷ lục 27.100 NZD (đô la New Zealand, khoảng hơn 440 triệu đồng) trên sàn đấu giá Trade Me của New Zealand. Ảnh: CNN Cây trầu bà lá xẻ này có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia. Người bán rao trên trang cho biết: "Loại cây này có 8 lá với chiếc thứ 9 sắp bung ra. Mỗi lá đều có độ uốn lượn tuyệt vời cũng như thân và bám rễ tốt được trồng trong chậu đường kính 14cm". Ảnh: CNN Nhận thấy sức hút của trầu bà lá xẻ, nhiều người chọn chơi cây như một phương thức đầu tư tài chính. Ảnh: PlantHouse

