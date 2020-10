Sự thật sốc lý giải khách ăn buffet “thả ga” nhà hàng vẫn hốt bạc

Các chủ nhà hàng buffet luôn tìm cách cân bằng sức ăn của khách bằng cách đưa ra các chương trình khuyến mãi như "đi 5 tặng 1", "đi 3 người trở lên được sale 10%".... Và trong số nhóm người này, có người ăn khỏe, bằng 2-3 người khác, nhưng cũng có những người chỉ mới lấy đồ ăn vài ba lượt đã cảm thấy chán. Thậm chí, có người đi ăn chỉ để trải nghiệm hoặc ăn cho vui cùng bạn bè. Khi ăn buffet, các khách thường tiếc tiền nên chọn ăn những món đắt tiền như hải sản, cá hồi, thịt bò... Tuy nhiên, các món ăn này có nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến ăn nhanh no. Theo đó, nếu lấy ngay các món như thịt, đồ nướng, hải sản thì khách chỉ lấy một lượt đồ ăn là không muốn ăn thêm gì nữa. Trong khi đó, một nhà hàng buffet, ngoài các món đắt tiền còn có những món rẻ tiền hơn như nước hoa quả, trà hay món tráng miệng. Khi khách đã no thì không thể ăn những thứ này, do đó nếu cân bằng giữa các loại đồ ăn thì nhà hàng vẫn có lãi. Hơn nữa, các nhà hàng thường mua theo số lượng lớn và đặt đều đặn từ một mối hàng nên giá thành rẻ hơn. Do đó, chi phí bán ra cho khách cũng không quá cao. Nếu như các quán ăn, nhà hàng gọi theo món cần số lượng nhân viên đông để phục vụ khách kịp thời thì nhà hàng buffet không cần quá nhiều nhân viên. Khách tự lấy đồ ăn, tự phục vụ nên nhân viên gần như không phải làm gì nhiều. Chủ nhà hàng chỉ cần bố trí nhân viên giám sát xem thức ăn nào hết để bổ sung. Số lượng nhân viên ít cũng có nghĩa nhà hàng buffet sẽ giảm bớt chi phí. Video: Điện Biên: Nhà hàng bị Bom 150 mâm cỗ cưới. Nguồn; VTV TSTC

