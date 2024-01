Sự thật ngạc nhiên về tài sản của tỷ phú giàu nhất hành tinh

Theo ước tính của Forbes, Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 225,1 tỷ USD. Năm 2021, Elon Musk từng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 300 tỷ USD trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Ảnh: Zuma Pres Khối tài sản của Elon Musk thậm chí còn vượt qua GDP của Hungary (222,2 tỷ USD) theo ước tính của IMF năm 2023. Ảnh: Getty Theo tính toán, nếu tỷ phú Elon Musk tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, ông mất tới khoảng 670 năm mới tiêu hết số tài sản hiện có. Ảnh: CNBC Con số này gấp 6 lần tuổi thọ trung bình của con người. Tuy nhiên, với cách chi tiêu hiện tại thì thời gian thực tế có thể lâu hơn thế. Ảnh: The New York Times Elon Musk hiện đang giàu hơn tỷ phú Bill Gates khoảng 100 tỷ USD. Ảnh: Getty Theo trang CNN Business nhấn mạnh nếu muốn, Elon Musk có thể mua tất cả 32 đội bóng thuộc giải bóng bầu dục nhà nghề mỹ (NFL) có tổng trị giá 112 tỷ USD, theo dữ liệu từ trang dữ liệu thể thao Sportico. Ảnh: CNBC Sau khi mua đứt cả 32 đội bóng này, tỷ phú Elon Musk vẫn còn lại hơn 100 tỷ USD. Ảnh: CNBC Như vậy, có thể nói độ giàu có của Elon Musk đang ở mức độ “vô tiền khoáng hậu”. Ảnh: The New York Times Tuy nhiên, độ giàu có của Elon Musk có thể không dừng ở đây. Tesla vẫn đang phát triển với tốc độ ấn tượng và được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa khi thế giới thực sự bước vào kỷ nguyên xe điện. Ảnh: The New York TimesChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

Theo ước tính của Forbes, Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 225,1 tỷ USD. Năm 2021, Elon Musk từng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 300 tỷ USD trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Ảnh: Zuma Pres Khối tài sản của Elon Musk thậm chí còn vượt qua GDP của Hungary (222,2 tỷ USD) theo ước tính của IMF năm 2023. Ảnh: Getty Theo tính toán, nếu tỷ phú Elon Musk tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, ông mất tới khoảng 670 năm mới tiêu hết số tài sản hiện có. Ảnh: CNBC Con số này gấp 6 lần tuổi thọ trung bình của con người. Tuy nhiên, với cách chi tiêu hiện tại thì thời gian thực tế có thể lâu hơn thế. Ảnh: The New York Times Elon Musk hiện đang giàu hơn tỷ phú Bill Gates khoảng 100 tỷ USD. Ảnh: Getty Theo trang CNN Business nhấn mạnh nếu muốn, Elon Musk có thể mua tất cả 32 đội bóng thuộc giải bóng bầu dục nhà nghề mỹ (NFL) có tổng trị giá 112 tỷ USD, theo dữ liệu từ trang dữ liệu thể thao Sportico. Ảnh: CNBC Sau khi mua đứt cả 32 đội bóng này, tỷ phú Elon Musk vẫn còn lại hơn 100 tỷ USD. Ảnh: CNBC Như vậy, có thể nói độ giàu có của Elon Musk đang ở mức độ “vô tiền khoáng hậu”. Ảnh: The New York Times Tuy nhiên, độ giàu có của Elon Musk có thể không dừng ở đây. Tesla vẫn đang phát triển với tốc độ ấn tượng và được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa khi thế giới thực sự bước vào kỷ nguyên xe điện. Ảnh: The New York Times Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24