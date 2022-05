Siêu máy bay riêng của tỷ phú thế giới xa xỉ "không tưởng" thế nào?

Tỷ phú Elon Musk nói rằng mình không sở hữu nhà, du thuyền hay đi nghỉ dưỡng, nhưng chiếc máy bay này là ngoại lệ. Elon Musk mua chiếc Gulfstream G650ER vào năm 2016. Ảnh: BI Chiếc máy bay phản lực tư nhân hàng đầu của Gulfstream có giá bắt đầu từ 66,5 triệu USD. Chi phí vận hành thường lên đến hàng triệu USD. Ảnh: BI Máy bay dài 30m, với tổng cộng 19 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ tiện nghi, có nơi chuẩn bị đồ ăn và thức uống. Ảnh: BI Cabin có 4 khu vực sinh hoạt bao gồm làm việc, ăn uống, giải trí và thư giãn. Ảnh: BI Những chiếc bàn gấp được xếp gọn ở cạnh và có thể kết hợp với nhau để tạo thành bàn ăn. Ảnh: BI Tỷ phú Donald Trump mua chiếc máy bay Boeing 757 vào năm 2011 và cải tạo lại nó. Ảnh: YouTube The Trump Organization Với giá trị lên đến 95,8 triệu USD (gần 2,3 nghìn tỷ đồng), đây là chiếc máy bay tư nhân đắt thứ 8 trên thế giới hiện nay. Ảnh: YouTube The Trump Organization Khác với những chiếc Boeing 757 có sức chở từ 150 đến 200 hành khách, chiếc 757 của Donald Trump được sửa đổi với nhiều tiện ích sang trọng và chỉ có thể chở 43 người. Ảnh: YouTube The Trump Organization Trên máy bay có cả phòng ngủ, phòng ăn và cả phòng khách, đặc biệt chiếc chuyên cơ có cả một phòng tắm riêng với đồ dùng dát vàng 24 karat. Ảnh: YouTube The Trump Organization Tỷ phú Bill Gates mua chiếc chuyên cơ Bombardier BD-700-1A10 Global Express vào năm 1999. Ảnh: Flugzeuginfo Chiếc Bombardier của Bill Gates thuộc loại máy bay thương mại “cao cấp” trên thế giới, có thể chở 8 người trên độ cao 15km so với mực nước biển và bay xa tới 10.500km. Ảnh: Robb Report Nội thất bên trong của chiếc chuyên cơ được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Robb Report Phòng vệ sinh được thiết kế mạ vàng sang chảnh. Ảnh: Robb Report Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

