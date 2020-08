“Rùng rợn” quy trình sản xuất thạch rau câu siêu bẩn

Theo ANTV, Hoài Đức (Hà Nội) là nơi tập trung những xưởng thạch rau câu giá rẻ. Có phân xưởng tại đây sản xuất hàng chục tấn, thậm chí hàng trăm tấn thạch rau câu mỗi ngày. Cả trăm tấn thạch rau câu mỗi ngày là sản lượng quá lớn đối với một quá trình sản xuất thô sơ. Câu trả lời cho nghi ngờ này là chất phụ gia và nhiều loại phẩm màu khác. Nguyên liệu phụ gia để làm thạch để ngổn ngang. Tất cả phẩm màu sử dụng tại đây là phẩm màu tổng hợp dạng bột. Khi sử dụng chỉ cần pha với nước đun sôi. Theo nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất phải công bố thành phần nguyên liệu và đòi hỏi người công nhân sơ chế, chế biển có chứng chỉ học tạp vụ. Thế nhưng, tại đây, ngay cả những người làm ở xưởng cũng không biết công thức pha trộn như thế nào. Thành phần chủ yếu của thạch rau câu là các chất phụ gia, phẩm màu, hương vị. Theo các chuyên gia, thạch là sản phẩm rất dễ nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất, bảo quản do nguồn nguyên liệu đặc thù và chịu tác động lớn từ điều kiện môi trường. Đó là lý do vì sao các điều kiện sản xuất thạch rau câu đòi hỏi sự nghiêm ngặt. Chỉ cần thao tác gắn mác đơn giản như thế này, mỗi hộp thạch sẽ trở thành những sản phầm uy tín, chất lượng sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chủ cơ sở sản xuất khẳng định loại thạch này tiêu thụ rất ít tại các thành phố lớn, chủ yếu được đưa lên các vùng xa trung tâm, miền núi. Đây là những hộp thạch rau câu có màu sắc bắt mắt nhưng trên bao bì các thông tin về thành phần ghi rất sơ sài và không có hạn sử dụng. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, khi sử dụng thạch rau câu, người tiêu dùng nên tạo thói quen kiểm tra kỹ thành phần. Các sản phẩm không có hạn sử dụng trên bao bì thì không sử dụng. Không nên chọn thạch có màu sắc sậc sỡ. Nguồn ảnh: cắt video ANTV. Video: Đột nhập làng sản xuất thạch rau câu siêu bẩn. Nguồn: ANTV

