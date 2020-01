"Nằm lòng" bí quyết nhận biết bánh chưng luộc pin, mứt hóa chất...ngày Tết

Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa dịp Tết tăng cao cũng là cơ hội nhiều loại thực phẩm bẩn xuất hiện trên thị trường. Và bánh chưng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhằm rút ngắn thời gian luộc, không ít người kinh doanh luộc bánh chưng bằng pin thay vì cách luộc truyền thống. Để tránh mua phải bánh chưng luộc bằng pin, khách hàng cần chú ý đến vỏ lá. Tuyệt đối không chọn bánh có màu ánh tím hay xanh mướt. Vỏ bánh chưng có chút màu đen, cầm không chắc chắn cũng có khả năng luộc bằng pin. Bánh chưng luộc bình thường, vỏ màu xanh nhạt hoặc ngả màu hơi vàng.Mứt tết ngâm hóa chất cũng là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khiến nhiều người lo ngại. Khi mua nên chọn mứt có màu nhạt, độ ẩm thấp. Các sản phẩm mứt có độ ẩm 8-9% thì khả năng sử dụng hóa chất bảo quản sẽ nhiều hơn. Trường hợp mua giò, cần cắt miếng. Nếu giò không có nhiều lỗ nhỏ trên mặt là bị pha thêm bột. Ngoài ra, muốn thử giò, chả có hàn the hay không, lấy miếng giấy nghệ (giấy thử ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô) ấn vào bề mặt. Sau một phút, nếu giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang đỏ là thực phẩm có hàn the. Về măng khô, không chọn loại có màu sắc quá bóng loáng, mùi hắc, đốt dài...bởi đây là dấu hiệu của măng chứa lưu huỳnh. Thịt gà là thực phẩm không thể thiếu trong ngày Tết. Với loại thịt gà làm sẵn nên chọn loại có màu sắc tự nhiên, da kín, không có vết bầm. Thịt gà hỏng thường có màu vàng thẫm, vàng tím hoặc vàng tối sẫm, mắt vẩn đục, nhắm nghiền. Nguồn ảnh: Facebook. Video: 6 loại thực phẩm bẩn. Nguồn: Youtube.

