Quất ngọt không nước, đặc ruột hút khách dịp Tết Nguyên đán

Khoảng 2 tuần nay, trên chợ mạng xuất hiện nhiều tiểu thương rao bán quất ngọt Đài Loan (hay còn gọi quất mật Đài Loan). Theo khảo sát, quất Đài Loan được rao bán với giá từ 40.000 - 70.000 đồng/hộp (0,5kg). Chị Yến (một người bán quất online) cho biết, đây là hàng nhập khẩu chính ngạch nên khách mua có thể yên tâm. Quất mật Đài Loan ăn giòn, ngọt, và không có hạt. Quất có cùi dày, ăn thơm và ngọt the the the vị vỏ quất. Ngoài ăn trực tiếp, quất Đài Loan còn có thể chưng đường phèn ngậm ho. Cũng theo chị Yến, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quất Đài Loan nhập được giá rẻ, chỉ 40.000 đồng/0,5kg, bằng một nửa so với giá năm ngoái (90.000 đồng/kg). Cô Linh Giang (Long Biên, Hà Nội) từng được thưởng thức quất ngọt Đài Loan ở nhà một người năm ngoái nên năm nay đặt mua 1 hộp nửa kg về cho cả nhà ăn. Sau khi mua về, cả nhà cô Linh đều thích ăn vì quât Đài Loan giòn, có vị ngọt. Quả nhỏ nhưng có cùi dày, ăn thơm và có vị ngọt the đặc trưng. Đặc biệt, quất Đài Loan có thể ăn cả vỏ mà không có vị đắng. Chị Giang Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng quất ngọt Đài Loan thích hợp ăn trong thời tiết lành lạnh của miền Bắc nên dự định sẽ mua một ít để mời khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mặt bằng bán cây cảnh Tết: Có tiền cũng khó thuê. Nguồn: VTV24

