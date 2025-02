Quả dại rụng đầy đường thành đặc sản nửa triệu đồng/kg

Cây bàng gắn với tuổi học trò, trồng nhiều tại sân trường và trên nhiều con đường từ vùng quê đến thành thị. Quả bàng màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng rồi rụng đầy đường. Bên trong hạt có lớp nhân trắng ngọt, bùi bùi. Ảnh: PhunuVietNam Ít ai nghĩ rằng món ăn của tuổi thơ giờ đây lại trở thành đặc sản hấp dẫn của vùng đất Côn Đảo, đó là mứt hạt bàng. Ảnh: Dân Việt Tại Côn Đảo, cây bàng trồng khắp nơi. Những cây bàng cổ thụ ở đây to hai người ôm không xuể. Hạt bàng ở đây cũng có kích thước to hơn so với hạt bàng ở nơi khác. Ảnh: InternetMứt hạt bàng Côn Đảo được đóng hộp đẹp, giá khoảng 350.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Nhưng vùa đông, giá mứt hạt bàng Côn Đảo đắt hơn, có thể lên đến 500.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Mia Mứt hạt bàng có 2 loại: mứt vị ngọt và vị mặn. Mứt hạt bàng mặn được rang cùng với muối và mứt bàng ngọt ngào cùng với đường và gừng. Ảnh: Mia Để làm mứt hạt bàng, quá trình chế biến không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự cẩn thận. Ảnh: Internet Khi chặt đôi quả, dao không được sâu quá mà chỉ cắt một phần rồi dùng tay để lấy từng hạt ra, đảm bảo hạt bàng nguyên vẹn. Ảnh: Internet Khi rang, cần chú ý lửa vừa đủ lớn, đảo đều tay để muối hay đường không thấm vào hạt, giữ lại vị bùi đặc trưng của hạt bàng. Ảnh: Internet Khách đến Côn Đảo đều tìm mua mứt hạt bàng về làm quà cho người thân, bạn bè. Ảnh: Internet

