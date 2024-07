Quả chanh rừng bé tí hon, giá tăng chóng mặt vẫn đắt khách

Thời điểm này, chanh rừng (hay còn gọi là chanh Mẫu Sơn) là loại chanh mọc trên núi Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Loại chanh này được bà con dân tộc người Dao thu gom. Loại quả này cho thu hoạch vào tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Không giống với các loại chanh khác, loại chanh này khá nhỏ, chỉ to hơn quả quất một chút. Khi chín, vỏ chanh có màu vàng đẹp mắt. Nếu ta ăn cả vỏ thì sẽ cảm nhận thấy vị ngọt bùi và rất thơm. Nếu ăn mỗi lõi không thì sẽ hơi chua một chút. Hoa chanh rừng nhỏ màu trắng nở ở những kẽ lá cành cây mọc từ gốc đến tận ngọn. Trong mỗi quả chanh thường có từ 3 đến 5 hạt con, rất ít. Chia sẻ với Người đưa tin, chị Tin (một người dân Lạng Sơn đã hơn 4 năm bán chanh rừng Mẫu Sơn) cho biết, chỉ gom được hơn chục cân chanh. Do mới vào đầu mùa, số lượng chanh thu được còn rất ít nên chị không đủ để trả đơn cho khách. Theo chị Tin, do đang thời điểm đầu mùa, số lượng chanh ít, giá bán cũng cao nhưng khách vẫn đặt mua khá nhiều. “Vì nhiều người quan niệm chanh đầu mùa có lượng tinh dầu nhiều, để ngâm mật ong trị ho sẽ tốt hơn”, chị Tin chia sẻ. Vào giữa mùa, lượng chanh thu được rất nhiều. Với những năm chanh được mùa, mỗi ngày, chị Tin thu gom của dân đến vài tạ quả cũng bán hết. Chỉ tính riêng vụ năm ngoái, chị bán được cả tấn chanh rừng. Chanh rừng được người dân vào rừng ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lấy giống về trồng tại khu vực gần nhà để tiện chăm sóc, thu hái. Trên thị trường, những quả chanh được hái từ rừng vẫn có nhưng số lượng rất ít. Thời gian gần đây, nhiều người mới biết đến và dùng nhiều nên giá chanh rừng ở Mẫu Sơn cũng được đẩy lên cao hơn. Hiện tại, chủ vườn chanh rừng đang bán cho khách sỉ giá dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, trên thị trường, chanh rừng Mẫu Sơn đang được rao bán mức giá dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/kg. Người dân ở Lạng Sơn thường ngâm chanh với muối trắng hoặc mật ong để chữa các bệnh về hô hấp như viêm họng, ho… Ngoài ra, những quả chanh này còn được dùng trong pha chế nước chấm hay dùng để ngâm măng ớt chỉ thiên làm ra món gia vị khoái khẩu trong bữa ăn của các gia đình. Theo một số người bán, chanh rừng đang lên cơn sốt nên cũng xuất hiện những gian thương trộn quất vào bán để kiếm lời. Bởi vậy, người tiêu dùng cũng cẩn chọn lựa kỹ lưỡng, nên tìm hiểu kỹ trước khi mua để tránh mua loại không đảm bảo chất lượng.

