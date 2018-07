Những trái cây, quả lạ núi rừng hút khách Thủ đô

Xay rừng có giá 160.000 - 250.000 đồng/kg quả tươi, 500.000 đồng/kg loại rim đường, trái xay rừng đang trở thành món ăn vặt "hot" hiện nay. Trái cây rừng này ban đầu dân dã nhưng ngày càng hiếm, xuất hiện nhiều ở Gia Lai và lác đác ở vài cánh rừng rậm thuộc phía Bắc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Tuy Hòa (Phú Yên), Quảng Ngãi. (Ảnh: Zing) Mắc ca (còn gọi là Macadamia), được mệnh danh là “hoàng hậu" trong các loại hạt do vị ngon, giá trị dinh dưỡng và sự đắt đỏ của nó. Hiện trái mắc ca tươi có giá 220k/kg, trái khô có giá 300.000 - 400.000 đồng/kg, riêng loại nhân được bóc tách sẵn giá 900.000 đến 1 triệu đồng/kg. (Ảnh: Zing) Sim rừng xuất hiện nhiều tại các cánh rừng khu vực trung du miền núi phía Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Ngãi hay tại các vùng đảo như Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo. Giá sim rừng bán tại Hà Nội qua các shop online hiện dao động ở mức khá cao, từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng/kg, thậm chí là 100.000 đồng/kg với sim đặc sản Phú Quốc (Ảnh: Zing) Thanh mai (còn gọi là quả dâu rừng), được trồng nhiều ở Lào Cai và Quảng Ninh. Vì mọc trên rừng nên lượng trái thanh mai không có nhiều. Do có vị chua nhẹ nên thanh mai có thể ăn ngay hay ngâm với nước đường làm nước giải khát mùa hè. Hiện thanh mai được bán với giá 130.000-150.000 đồng/kg, loại ngâm đường sẵn 650.000 đồng/lọ 500gram. (Ảnh: Dân Việt) Táo mèo (còn gọi là sơn tra) là loại quả mọc hoàn toàn tự nhiên, phổ biến ở Yên Bái, Sơn La, Lào Cai... Hiện tại, loại trái này được bán chạy ở các khu vực thành thị với mức giá 50.000 - 60.000 đồng/kg. (Ảnh: Zing) Thảo quả không chỉ là cây thuốc quý mà còn để chế biến các loại gia vị độc đáo không thể thiếu trong chế biến món ăn của người Á Đông. Thảo quả có giá bán trên dưới 120.000 đồng/kg (có năm lên hơn 240.000/kg). (Ảnh: Dân trí) Trái mây Thái có xuất xứ từ Thái Lan, loại trái này hiện được trồng nhiều ở khu vực Cam Ranh, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hà Tiên... Tại Hà Nội, mây Thái khá hiếm, thường được các shop online bán với giá 120.000-150.000 đồng/kg. (Ảnh: Zing) Trâm là một loại quả mọc hoang trong những cánh rừng. Khi chín có màu đen bóng, ăn có vị ngọt lịm rất ngon. Trâm có thể ăn nguyên chất nhưng nhiều người rất thích trộn trâm với muối ớt giã nhỏ, ăn hấp dẫn và ngon hơn rất nhiều. (Ảnh: Báo An Giang) Cây trám đã trở thành cây trồng quen thuộc trên đất đồi, cho thu nhập cao đối với nhiều hộ gia đình. Được thị trường ưa chuộng, nên trái trám mang ra chợ lúc nào cũng bán hết nhanh, với giá bình quân 40.000 – 50.000 đồng/kg. Nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây trám mỗi năm. (Ảnh: Dân Việt) Trước kia trái mắc mật mọc nhiều trên rừng và được coi là cây dại không có giá trị như trái xay rừng hay trái sim. Tuy nhiên, hiện nay mắc mật lại là một trong những trái rừng sạch với nhiều công dụng nên được ưa chuộng tại nhiều thành phố lớn. Tại Hà Nội, mắc mật tươi có giá bán khoảng 50.000 đồng/kg, mắc mật khô thì có giá khoảng 200.000 đồng/kg. (Ảnh: Dân Việt) Quả tỳ bà là đặc sản của Lạng Sơn, Lào Cai, khi về tới Hà Nội có giá bán lẻ khá cao nhưng vẫn được nhiều khách thủ đô đặt mua ăn thử vì tò mò. Theo nhiều người, loại quả này có vị ngọt chua có thể trị ho, hen suyễn trong mùa lạnh. (Ảnh: Dân Việt)

