Những loại trái cây độc đáo được săn lùng dịp Tết

Vài năm gần đây, bưởi thỏi vàng có in chữ “Tài”, “Lộc” trở thành một trong những trái cây được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tiền phong. Bưởi tạo hình thỏi vàng và in chữ độc đáo có thể chưng Tết trên ban thờ, hoặc dùng để biếu tặng người thân với ý nghĩa may mắn và tài lộc trong năm mới. Ảnh: Tiền phong. Tuy nhiên, giá mỗi trái bưởi thỏi vàng khắc chữ “Tài”, “Lộc” đắt hơn nhiều so với bưởi thường, dao động từ 500.000 – 1 triệu đồng/trái tùy kích cỡ và hình dáng. Ảnh: Tiền phong. Tương tự, bưởi hồ lô khắc chữ Tài, Lộc cũng được khách hàng ưa chuộng trong dịp Tết. Ảnh: Zing. Cũng như bưởi, dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như hình ông tài lộc, chữ thư pháp: Phúc, Lộc, Thọ...thu hút nhiều khách hàng trong dịp Tết. Ảnh: Báo giao thông. Dưa hấu có thể được khắc chữ bằng tay hoặc bằng máy vi tính và máy laser. Giá sản phẩm tùy vào họa tiết khách đặt, họa tiết đơn giản thì giá rẻ hơn, họa tiết cầu kỳ, mất thời gian hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Ảnh: Tiền phong. Năm 2017, dừa khắc chữ lần đầu tiên có mặt tại thị trường Hà Nội phục vụ Tết với mức giá 500.000 đồng/quả. Ảnh: Internet. Những cặp dừa tạo hình hồ lô và khắc chữ thì có giá cao hơn, khoảng 1,5 triệu đồng/quả. Ảnh: Facebook. Là một trong những loại quả không ăn được nhưng Phật thủ lại được rất nhiều người ưa chuộng và sẵn sàng trả giá cao để chưng Tết. Ảnh: Internet. Quả Phật thủ to, nhiều tầng, nhiều "ngón tay" dài, vươn rộng được đánh giá cao, giá từ 1 - 2 triệu đồng, thậm chí lên đến 10 triệu đồng/quả. Ảnh: Lao động. Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

