Những loại đào từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu hút khách dịp Tết Nguyên đán

Từ lâu, đào thất thốn (hay đào tiến Vua) đã trở thành thú chơi cây cảnh phổ biến của người Việt vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Để sở hữu một gốc đào thất thốn với vẻ ngoài xù xì mốc thếch màu thời gian, người chơi thường phải bỏ ra vài chục tới hàng trăm triệu đồng. Đào thất thốn phải trồng đến năm thứ 3 mới đơm hoa, cây ra hoa kép và mỗi tầng hoa đều có 7 cánh. Hoa nở có những bông to đường kính lên tới 4 – 5 cm. Những bông hoa kép có thể có tới 30 - 50 cánh/bông. Điều đặc biệt nữa là đào thất thốn ra hoa cả ở gốc, ở cành và thân cây, hoa nở to, đỏ như màu máu với cánh hoa dày đẹp đến lạ lung. Đào bích là loại đào phổ biến nhất, tán rộng, hoa kép thắm đỏ rải đều khắp các cành, kể cả cành tăm nhỏ xíu. Đào bích có thể chơi chậu lớn, cắt cành to cắm lọ lộc bình trưng trong phòng khách, hoặc cành nhỏ - gọi là đào dăm - để cắm trên bàn thờ tổ tiên ngày Tết. Trong khi đó, đào phai thì cánh nhẹ màu hơn, chỉ phớt hồng. Ngoài ra, trên thị trường còn có loại bạch đào quý hiếm, giá trị cao gấp 10 lần đào thường. Một gốc Bạch đào cỡ nhỏ có giá lên tới chục triệu đồng, phụ thuộc vào độ tuổi, số lượng hoa. Các cành bạch đào nhỏ, ít hoa có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng. Vài năm gần đây, đào Tây Bắc được nhiều khách sành chơi tìm mua trưng nhà ngày Tết hay làm quà tặng bạn bè sau khi đi du lịch miền núi trở về. Đây là loại đào ăn quả có màu hoa phớt hồng, hoa đơn năm cánh cứng cáp, mang dáng vẻ tự nhiên khỏe khoắn. Những gốc đào cổ thụ khoảng 20-30 năm có giá tới cả trăm triệu đồng. Video: Đào thất thốn: Nguồn: Vietnamnet.

