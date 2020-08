Những lần hiếm hoi dùng hàng hiệu của Mỹ Tâm

Ca sĩ Mỹ Tâm vốn nổi tiếng là ngôi sao có lối sống giản dị, không thích quần áo hàng hiệu. Tuy nhiên, với đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu Vpop, Mỹ Tâm cũng ít nhiều dùng đồ hiệu và dĩ nhiên cô không bao giờ khoe, chỉ có fan ruột soi ra. Ảnh: Internet. Vòng cổ ngọc trai Chanel khoảng 82 triệu đồng, nữ ca sĩ quấn bên ngoài áo. Ảnh: Always MT. Chiếc nhẫn trên tay Mỹ Tâm bị fan soi ra với giá hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Ba chiếc đồng hồ nhỏ xinh này cũng khoảng 13 - 18 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Trong một lần đi diễn, chiếc balo của Mỹ Tâm được quản lý xách hộ và bị fan phát hiện ra là balo Moschino khoảng 13 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Ngoài ra, nữ ca sĩ Mỹ Tâm được biết tới là sở hữu 1 căn nhà 5 tầng nằm ngay trung tầm TP.HCM. Ảnh: Internet. Cơ ngơi này cũng chính là trụ sở công ty, cửa hàng thời trang, quán cà phê do chính cô làm chủ. Ảnh: Internet. Năm 2007, Mỹ Tâm mở công ty giải trí MT Entertainment, chuyên sản xuất các sản phẩm âm nhạc của bản thân. Ảnh: Internet. Mỹ Tâm cũng luôn trung thành với chiếc xe Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ trong nhiều năm liền. Ảnh: Internet. Mãi đến năm 2010, giọng ca sinh năm 1981 mới chi tiền mua xe Audi Q7 giá 3 tỷ đồng. Từ đó, công chúng cũng không thấy thêm một chiếc xe mới nào được nữ ca sĩ đi nữa. Ảnh: Internet. Video: Mỹ Tâm – Xích lô. Nguồn: VTC1

Ca sĩ Mỹ Tâm vốn nổi tiếng là ngôi sao có lối sống giản dị, không thích quần áo hàng hiệu. Tuy nhiên, với đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu Vpop, Mỹ Tâm cũng ít nhiều dùng đồ hiệu và dĩ nhiên cô không bao giờ khoe, chỉ có fan ruột soi ra. Ảnh: Internet. Vòng cổ ngọc trai Chanel khoảng 82 triệu đồng, nữ ca sĩ quấn bên ngoài áo. Ảnh: Always MT. Chiếc nhẫn trên tay Mỹ Tâm bị fan soi ra với giá hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Ba chiếc đồng hồ nhỏ xinh này cũng khoảng 13 - 18 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Trong một lần đi diễn, chiếc balo của Mỹ Tâm được quản lý xách hộ và bị fan phát hiện ra là balo Moschino khoảng 13 triệu đồng. Ảnh: Always MT. Ngoài ra, nữ ca sĩ Mỹ Tâm được biết tới là sở hữu 1 căn nhà 5 tầng nằm ngay trung tầm TP.HCM. Ảnh: Internet. Cơ ngơi này cũng chính là trụ sở công ty, cửa hàng thời trang, quán cà phê do chính cô làm chủ. Ảnh: Internet. Năm 2007, Mỹ Tâm mở công ty giải trí MT Entertainment, chuyên sản xuất các sản phẩm âm nhạc của bản thân. Ảnh: Internet. Mỹ Tâm cũng luôn trung thành với chiếc xe Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ trong nhiều năm liền. Ảnh: Internet. Mãi đến năm 2010, giọng ca sinh năm 1981 mới chi tiền mua xe Audi Q7 giá 3 tỷ đồng. Từ đó, công chúng cũng không thấy thêm một chiếc xe mới nào được nữ ca sĩ đi nữa. Ảnh: Internet. Video: Mỹ Tâm – Xích lô. Nguồn: VTC1