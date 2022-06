Những đại gia Việt thích “đeo vàng” gây sốt trên báo nước ngoài

Mới đây, trang Odditycentral đăng tải bài viết về sở thích đeo vàng trên người của một chủ quán ở TP HCM. Đó là anh Đỗ Ngọc Thuận (34 tuổi). Ảnh: Odditycentral Theo Odditycentral, anh Đỗ Ngọc Thuận (còn gọi "Bảy Bóng") mê vàng từ lâu. Khi trưởng thành, anh bắt đầu mua vàng rồi đeo trên người. Tổng khối lượng vàng mà anh Thuận đeo lên đến 5kg. Ảnh: Odditycentral Anh Thuận đeo 10 nhẫn, 30 vòng tay và hơn 10 dây chuyền bằng vàng ở cổ mỗi khi ở quán ăn hay đi ra ngoài. Ảnh: Odditycentral Với sở thích đeo vàng trên người, anh Thuận thừa nhận cũng từng gặp phải rắc rối. Từ thời điểm năm 2008 đeo vàng tới nay, anh suýt gặp cướp 2 lần. Ảnh: Eearlybulletins Trước đó, trang Odditycentral từng đưa tin về một đại gia An Giang có sở thích dát hàng chục cây vàng lên người mỗi khi ra đường, gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình Người được nhắc đến là anh Phạm Văn Lợi, sống tại xã Vĩnh Thuận, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Odditycentral Anh cho biết có sở thích đeo lượng lớn vàng trang sức trên người được 3 năm nay bởi quan niệm màu vàng tượng trưng cho sự may mắn và giúp anh làm ăn suôn sẻ. Ảnh: Dân Việt Trong số các món đồ trang sức bằng vàng của anh Lợi, nổi bật là chiếc dây chuyền đúc hình rồng khoảng 7 lượng vàng, vòng tay rồng hổ đính đá khoảng 20 lượng. Ảnh: Dân trí Cách đây mấy năm, Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) lên cả báo Trung Quốc vì sở thích "dát vàng" trên người. Ảnh: China Press Thời điểm đó, Phúc XO cho biết mang trên người với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó dây chuyền nặng hơn 6kg...Ảnh: China Press Tuy nhiên, sau đó Phúc XO bị bắt vì liên quan đến tổ chức sử dụng ma tuý. Đáng chú ý, Phúc XO khai nhận toàn bộ số vàng đều là giả. Ảnh: Lao động Ngày 05/04/2017: Việt Nam Cũng Đã Có Kem Dát Vàng: Nguồn: Tin Tức VTV24

