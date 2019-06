Những cú lừa mang tên quảng cáo khiến bạn "ngã ngửa"

Đừng bao giờ tin vào quảng cáo nhé các thím. Cuộc đời là những cú lừa mang tên "quảng cáo". Chúng tôi chỉ bán những gì bạn nhìn thấy thôi mà. Hộp phải to mới an toàn được chứ. Chắc sợ khách hàng cầm kem lạnh tay đây mà. Thế này cho tiết kiệm nhé các bác. May là vẫn còn có nhân đấy. Bút đầy hộp thế còn gì nữa. Bình dài thế mới dễ cầm để sử dụng nhé. "Giày" này không xỏ được vào đâu. Quảng cáo là chỉ ở ngoài bao bì thôi. Chỉ bán những thứ khách hàng nhìn thấy thôi nha.Bao bì to thế cho đủ chỗ in chữ ấy mà. Mở ra lại khiến nhiều người phải hoảng hốt. Mời quý vị xem video: Nên mua like hay chạy quảng cáo Facebook?

