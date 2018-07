Những chuyến du lịch trong mơ của hội con nhà giàu Việt

Nguyễn Đặng Tiểu Giang là tiểu thư của một đại gia buôn xe hơi và siêu xe ở Mỹ. Cô sinh năm 1993, đang sống và làm việc tại Los Angeles. Mới giữa mùa hè nhưng Instagram Tiểu Giang đã đầy ắp những bức ảnh check-in tại khắp các địa điểm nổi tiếng châu Âu. Cách đây ít ngày, con gái đại gia xe hơi đã có thời gian nghỉ dưỡng tại khách sạn Bellagio (Las Vegas). Ngay cả khi dạo chơi dưới nắng gắt 40 độ, 9X vẫn tươi tắn, rạng rỡ và thể hiện thần thái sang chảnh quyến rũ. Trước đó một tháng, Tiểu Giang có buổi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp tại bờ biển Laguna Niguel (California). Ái nữ gia đình buôn xe sành điệu cũng không quên check-in tại Ritz Carlton - một khách sạn năm sao với giá 1.000 USD/đêm. Tiểu Giang đã dành gần một tuần nghỉ dưỡng tại quần thể du lịch nổi tiếng Aria Sky Suites. Chia sẻ với Zing.vn về hệ thống khách sạn top đầu tại Las Vegas, con gái đại gia buôn xe cho biết cô rất hứng thú và ấn tượng với cách phục vụ ở Aria Sky Suites. Hệ thống đèn và máy lạnh đều được điều khiển bằng máy tính bảng. Bạn cũng có thể sử dụng chiếc máy tính này để đặt chỗ cho các dịch vụ khác hoặc liên hệ với quản lý khách sạn. Ái nữ hội "rich kid" (con nhà giàu) cũng khá hào hứng với các điểm đến bảo tồn tự nhiên. Giang đã có những shot hình tuyệt đẹp tại công viên Joshue Tree và Palm Springs, California, một trong những công viên thiên nhiên rộng lớn của vùng đất này. Những người theo dõi Tiểu Giang chắc không còn xa lạ với danh sách các thành phố lớn như London (Anh); New York, Chicago (Mỹ)… đều là những địa điểm xuất hiện đều như cơm bữa trên Instagram ái nữ sinh năm 1993. "Trong những nơi từng đến, mình rất ấn tượng với bờ biển Newport ở California, Mỹ. Sắp tới mình có dự định đi công viên bảo tồn thiên nhiên Yosemite, cũng ở California. Ngoài ra, New York và Miami là hai địa điểm mình dự định du lịch trong thời gian tới" - Tiểu Giang chia sẻ. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Tiên Nguyễn trong danh sách những ái nữ sở hữu cuộc sống xa hoa bậc nhất. Tiên Nguyễn tên thật là Thảo Tiên, là con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - bố chồng Tăng Thanh Hà. Sinh sống và học tập tại Anh, Tiên Nguyễn đã có kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày tại TP.HCM tháng 5 vừa qua. Em chồng Hà Tăng tươi tắn tận hưởng ánh hoàng hôn tại Glow Skybar. Nằm trên tầng thượng tòa nhà President Place, quán bar rooftop này là nơi tập trung của rất nhiều người ngoại quốc và giới trẻ sành điệu ở TP.HCM. Thành phố tình yêu Paris (Pháp) luôn là điểm đến lý tưởng của những cậu ấm cô chiêu. Tiên Nguyễn đã có chuyến ghé thăm Paris cuối năm 2017 và nhanh chóng quay lại đây sau 3 tháng. Ái nữ nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng khiến người hâm mộ ghen tỵ với những bức hình sang chảnh trên đường phố Milan (Italy) ngay sau chuyến đi Paris tháng 3. Người dân Milan rất tự hào về những kiến trúc hiện đại với thiết kế hưng thịnh và gu thẩm mỹ tuyệt vời của mình. Ngoài ra, bạn có thể đến Milan để chiêm ngưỡng nhà thờ Gothich, ngắm nhìn những bức họa của Leonardo Da Vinci hoặc thưởng thức một đêm nhạc trong nhà hát La Scala. Hè 2017, Tiên Nguyễn đã có kỳ nghỉ tận hưởng đúng nghĩa tại thành phố biển Cannes (Pháp). Kiều nữ nhà Hà Tăng tận hưởng ánh sáng ấm áp tại bãi biển Baoli và những bữa ăn sang chảnh tại khách sạn Radisson Blu. Không chỉ là thành phố biển với những bãi tắm tuyệt đẹp, Cannes còn có rất nhiều môn thể thao dưới nước như lướt ván buồm, lặn biển, chèo thuyền kayak... cho bạn lựa chọn. Trinh Hoàng là tiểu thư của một gia đình kinh doanh tại Hà Nội, hiện định cư tại Mỹ. Cũng như những bạn bè trong hội con nhà giàu Việt, ái nữ Hà thành thường xuyên có những chuyến du lịch trong mơ đến các địa điểm xinh đẹp và sang trọng. Cách đây một tuần, Trinh Hoàng check-in tại Phuket (Thái Lan). Không chỉ hưởng thụ những dịch vụ xa xỉ tại resort Kamala, cô còn đến thăm đền Wat Arun nằm ở bờ tây sông Chao Phraya với kiến trúc tuyệt tác. Wat Arun được thiết kế theo phong cách Khmer đại diện cho năm vị thần núi. Leo lên đến đỉnh tháp, bạn có thể nhìn ngắm sông Chao Phraya cùng ngôi đền Wat Pho ở đối diện. Dọc theo tòa tháp còn có những tác phẩm điêu khắc về những người lính và linh vật của người Thái. Một buổi sáng tháng 6 của Trinh Hoàng ở khách sạn Plaza Athenee tại Paris (Pháp) khiến nhiều người ghen tỵ bởi vẻ hào nhoáng và xa xỉ. Khách sạn này có 146 phòng lớn và 45 phòng VIP. Từ đây, bạn có thể nhìn ra đại lộ Montaigne và khu vườn thanh bình Cour Jardin. Las Vegas (Mỹ) đêm tháng 4 tuyệt đẹp trong những shot hình của kiều nữ hội con nhà giàu Việt. Hình thành trên những hoang mạc mênh mông của bang Nevada, Las Vegas là một thành phố rất tự do và phóng khoáng với những quán casino xuyên đêm và những show diễn sexy được cấp phép. New York hay Hawaii cũng là điểm đến yêu thích của Trinh Hoàng. Không chỉ có những khách sạn với các loại đồ ăn đắt đỏ, các trải nghiệm như cưỡi ngựa ở Honolulu (Hawaii) cũng đem đến cho cô và du khách tới đây những kỷ niệm đáng nhớ trên miền hoang dại. Cùng với Tiên Nguyễn và Trinh Hoàng, Jolie Nguyễn là cái tên nổi bật được Bussiness Insider nhắc đến trong hội con nhà giàu Việt Nam. Jolie định cư tại Australia nhưng thường xuyên đi lại giữa TP.HCM và Sydney. Cuối năm 2017, Jolie Nguyễn ghé thăm Hàn Quốc. Bên cạnh mùa thu lá vàng lãng mạn, Hàn Quốc vào mùa đông còn rất tấp nập với những khu trượt tuyết nổi tiếng. Gangwon-do được mệnh danh là kinh đô thể thao mùa đông của xứ sở kim chi. Chia sẻ trên Instagram, Jolie cho biết đây là lần đầu tiên cô đi trượt tuyết ngoài trời nên cảm thấy rất hứng thú. Trong chuyến đi Bangkok (Thái Lan) đầu năm nay, Jolie dành thời gian nghỉ dưỡng tại căn villa đắt đỏ V Hua Hin - nơi được coi là thiên đường và là sự lựa chọn hàng đầu của các cậu ấm, cô chiêu trong các chuyến nghỉ dưỡng. Không check-in nhiều như những kiều nữ khác trong hội "rich kid" nhưng người ta vẫn có thể nhận thấy những địa điểm quen thuộc như Pháp, Anh… cùng các khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất trên trang cá nhân của Jolie. Hoa hậu cũng dành rất nhiều tình cảm cho những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng.

