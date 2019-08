Nho chuỗi ngọc Nhật Bản có gì khác nho ta mà tận 2 triệu đồng/kg?

Gần đây, thị trường trái cây nhập khẩu ở Hà Nội xuất hiện loại nho Nhật Bản mang tên chuỗi ngọc. Nho chuỗi ngọc được bán với giá hơn 1,7 triệu đồng/kg, gồm 3-5 chùm nhỏ, đắt hơn nhiều so với các loại nho Mỹ, Australia.. Đây là loại nho không hạt nhỏ nhất trên thế giới, thường được người Nhật thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 10. Về hình dáng, nho chuỗi ngọc tròn, nhỏ chừng đầu ngón tay, vỏ mỏng và có màu phớt tím. Các quả xếp đều và sát nhau nên chùm nho rất chắc tay. Khi ăn tươi, nho chuỗi ngọc Nhật Bản có vị ngọt chua nhẹ, thơm nồng vị rượu. Nho chuỗi ngọc lần đầu được giới thiệu tại Delaware, bang Ohio, Mỹ vào năm 1850. Đến những năm 1870, nho chuỗi ngọc được mang đến Nhật và từ đó tạo nên thiên đường các loại rượu vang từ giống nho này do chính người Nhật tạo nên. Trên một số trang thương mại điện tử của Nhật như Rakuten, loại nho chuỗi ngọc có giá hơn 3.500 yen (gần 800.000 đồng). So với một số giống nho nhập khẩu từ Hàn Quốc, Mỹ hay Úc...thì nho chuỗi ngọc đắt hơn. Thế nhưng so với các dòng nho Nhật Bản thì chúng chưa hẳn là đắt nhất. Cách đây không lâu, thị trường cũng rộ lên nho Ruby Roman có giá từ 5,5 - 11 triệu đồng/chùm. Video: Cách trồng nho mẫu đơn quý hiếm của người Nhật. Nguồn: Youtube.

