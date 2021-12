Nhìn điểm này biết ngay 5 loại trái cây Trung Quốc bán đầy chợ Việt

Hiện, đang vào mùa cam Vinh, cao Cao Phong ở Việt Nam. Chị em cần cân nhắc chọn cam chuẩn Việt Nam, cẩn thận chọn nhầm sang hoa quả Trung Quốc. Ảnh: Facebook Nếu chỉ nhìn thoáng qua, vẻ bề ngoài của cam Cao Phong và cam Trung Quốc đều khá giống nhau. Tuy nhiên, cam Cam Phong có quả to, quả nhỏ, không đồng đều. Cam có vỏ màu vàng nhạt, mọng nước, không vàng óng như cam Trung Quốc. Ảnh: Facebook Trong lòng quả cam Cao Phong có nhiều các gân trắng để chia đều các múi cam. Ăn các miếng cam Cao Phong đều có vị ngọt thanh, mùi thơm dìu dịu. Những quả cam chưa chín có vị chua mát, thanh nhẹ. Ảnh: Facebook Còn cam Vinh quả tròn, kích thước nhỏ cùng với lớp vỏ trông giống bị nám, màu xanh vàng và nhìn không được đẹp mắt. Ảnh: Facebook Trái lại, cam Trung Quốc có kích thước to và tròn đều, màu sắc vỏ quả có màu vàng sậm hoặc màu cam bắt mắt, bề mặt mịn. Vị chua hoặc ngọt đậm gắt. Ảnh: Zing Hiện cũng đang vào mùa quýt ở Việt Nam. Quýt Việt có lớp vỏ màu vàng mỡ gà, thường hay bị nám (vì chịu nắng gắt) và nhìn không được bắt mắt. Kích thước quả quýt nhỏ và không đều giữa các trái. Ảnh: Internet Trong khi đó, quýt Trung Quốc có màu vàng tươi bắt mắt, láng bóng và dường như không có dấu hiệu bị dập nát. Vỏ quýt dày, khi bóc ra thường thấy đầu múi hay bị khô và xốp, không mọng nước. Ảnh: Internet Lê Việt Nam quả thon dài, cầm lên tay cảm thấy chắc với lớp vỏ màu vàng đậm, sần sùi và nhìn không được bóng bẩy. Ngược lại, lê Trung Quốc quả tròn đều, vỏ bóng bẩy, căng và nhẵn mịn. Ảnh: Dân Việt Nếu như lê Việt có thịt quả trắng, đặc, vị ngọt hơi chua thì lê Trung Quốc thịt quả có thể bị thâm đen, xuất hiện lỗ thủng li ti, vị rất ngọt. Ảnh: Internet Nếu như lê Việt có thịt quả trắng, đặc, vị ngọt hơi chua thì lê Trung Quốc thịt quả có thể bị thâm đen, xuất hiện lỗ thủng li ti, vị rất ngọt. Ảnh: Internet Còn táo Trung Quốc, kích thước quả to và tròn đều, lớp vỏ có màu hồng phấn cùng với phủ lớp sáp trắng bên ngoài vỏ. Ảnh: Internet Một trong những điểm dễ phân biệt giữa nho Việt với nho Trung Quốc là kích thước và màu sắc. Nho Việt quả to bằng đầu ngón tay cái, lớp vỏ mỏng và có màu đỏ tươi cho đến màu đỏ đậm. Ảnh: Internet Trong khi đó, nho Trung Quốc quả gấp đôi so với nho đỏ Việt Nam, lớp vỏ thì dày và chỉ có màu đỏ nhạt khi chín cùng với những lốm đốm trắng trên vỏ quả. Ảnh: Internet Video: Sự thật về táo đá Hà Giang giá siêu rẻ. Nguồn: THDT

