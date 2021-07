Đắt hơn bò Mỹ, hồng táo dẹt siêu lạ vẫn “cháy hàng“

Bên cạnh hồng táo (táo tàu tươi), gần đây trên thị trường còn xuất hiện hồng táo dẹt, to gấp 2-3 lần so với quả tròn, nhìn khá lạ mắt. Đáng chú ý, hồng táo dẹt có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, đắt gấp 3-4 lần so với hồng táo thường. Theo người bán, đặc điểm của loại táo này là quả dẹt hình bánh xe, ngọt, rất giòn, hạt nhỏ. Chị Quỳnh (Tây Hồ, Hà Nội) đặt mua 1 hộp 1,5kg giá 425.000 đồng cho biết: "Hồng táo dẹt nhìn bên ngoài có vỏ thâm xỉn màu như bị hỏng nhưng khi ăn lại cực kỳ thơm ngon, nhiều thịt, quả không bị xốp". Tuy nhiên, chị Quỳnh phải thừa nhận rằng, giá hồng táo dẹt vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, để mua được hồng táo dẹt, chị phải đặt trước vài ngày. Cô Xuân - người bán hoa quả ở Hà Nội cho biết mới bán hồng táo dẹt khoảng một tuần nay. Do là hàng mới, quả to nên hồng táo dẹt rất đắt hàng. Hiện đang vào vụ thu hoạch hồng táo tươi nên khoảng 2 ngày hàng lại về một lần. Mỗi lần hàng về cũng chỉ đủ trả khách đã đặt trước. Đa số khách của cô Xuân đều lấy 1 thùng, thi thoảng có người đặt 2-3 thùng làm quà biếu. Vỏ táo mỏng mịn, thịt táo tan trong miệng như kem. Nguồn ảnh: Facebook Video: Vườn táo Nhật chín đỏ. Nguồn: Turle

