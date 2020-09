Nhà nghèo tích từng chỉ, đại gia lấy vàng dát bồn cầu khoe đẳng cấp

Giấy vệ sinh dát vàng do công ty Toilet Paper Man ở Australia sản xuất có giá 1,5 triệu USD/cuộn (tương đương 34,7 tỷ đồng). Do mặt giấy được mạ vàng nên loại giấy này được giới siêu giàu rất ưa chuộng. Người mua có thể đặt riêng các họa tiết theo sở thích của mình. Thậm chí, bồn cầu dát vàng cũng được giới nhà giàu lựa chọn để thể hiện đẳng cấp. Tất cả 14 cabin trên chiếc A380 của hãng Emirates Airlines được trang trí bằng vàng để phục vụ cho giới đại gia. Mức giá để hưởng thụ những tiện nghi xa xỉ này tùy thuộc từng chặng bay nhưng cao nhất lên tới 300.000 USD một chặng khứ hồi. Siêu xe mạ vàng có giá hàng chục triệu USD không phải là thú chơi mới của giới siêu giàu. Bánh nướng phô mai bọc vàng cùng với bơ nấm Truffle trắng được nhận kỉ lục Guinness "Bánh sandwich đắt nhất hành tinh" với giá bán 214 USD. Món tráng miệng phủ vàng 23 carat này được phục vụ tại nhà hàng sang chảnh Serendipity 3 tại thành phố New York (Mỹ) với giá 350 USD. Thực khách thưởng thức món ăn bằng muỗng vàng 18 carat. Sơn móng tay vàng Gold Rush Couture là sản phẩm sáng tạo của Models Own. Mỗi lọ chứa vô số vảy vàng 24 carat. Thậm chí, lọ đựng cũng được thiết kế thủ công và khảm 1.118 viên kim cương. Những đồng xèng chơi bài đắt giá nhất thế giới được làm bằng da cá sấu và trang trí vàng 18K, gắn thêm hàng chục viên kim cương. Ngay cả khi qua đời, giới nhà giàu vẫn muốn hưởng thụ mọi thứ nhất có thể. Đáp ứng nhu cầu đó, công ty Golden Casket cho ra đời những chiếc quan tài mạ vàng thủ công. Mỗi chiếc quan tài có thiết kế khác nhau, phủ vàng 24 carat và mất 100-200 tiếng mới hoàn thành. Video: Ngày 05/04/2017: Việt Nam Cũng Đã Có Kem Dát Vàng. Nguồn: VTV24

