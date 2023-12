Nhà mới sang đến từng chi tiết của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây

Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ loạt ảnh căn nhà to đẹp dành tặng vợ và con trai nhân dịp Giáng sinh. Có thể thấy, căn nhà mới của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây vô cùng khang trang, ngóc ngách nào cũng toát lên sự sang chảnh.Bùi Tiến Dũng lựa chọn phong cách thiết kế đơn giản với tông màu be - trắng sang trọng. Từ khu trưng bày nhỏ giúp nam cầu thủ nuôi dưỡng đam mê bóng đá và tạo động lực làm việc hàng ngày cho đến các không gian sinh hoạt chung của gia đình cũng tinh tế lồng ghép được thật nhiều cảm xúc. Khu vực Bùi Tiến Dũng hài lòng nhất là phòng ngủ riêng của cậu con trai Danil. Căn phòng rộng rãi, có nhiều tủ kệ cho con trai thoải mái vui chơi và phát triển toàn diện. Khu bếp tinh giản và sang chảnh. Điểm nổi bật trong phòng bếp là tủ bếp ẩn có thể mở ra - đóng vào vô cùng tiện lợi và gọn gàng. Phòng ngủ của vợ chồng Bùi Tiến Dũng có gam màu be nhã nhặn và ấm áp. Trần nhà có các chi tiết uốn lượn mềm mại. Phòng tắm hiện đại như trong khách sạn 5 sao. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

