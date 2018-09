Người Việt chen nhau xếp hàng ở Singapore chờ mua iPhone XS

Theo thông báo, Apple sẽ chính thức mở bán iPhone XS vào lúc 8h sáng ngày 21/9. Vì thế, nhiều khách hàng đã đến sớm để xếp hàng trước Apple Store Orchard, Singapore. Ảnh: Soyacincau. 12h trưa ngày 20/9, có khoảng 250 người đã xếp bên ngoài Apple Store tại Singapore. Ảnh: Soyacincau. Người đầu tiên xếp hàng là anh Le Than đến từ Việt Nam. Anh bắt đầu xếp hàng chờ mua từ 6h sáng. Anh dự định mua 2 chiếc iPhone XS Max. Ảnh: Soyacincau. Anh Le Than cho biết xếp hàng chờ mua iPhone mới từ nhiều năm nay và đây là lần đầu tiên được đứng ở vị trí đầu tiên. Em gái của Le Than cũng xếp hàng ngay phía sau anh với hy vọng mua được 2 chiếc iPhone XS Max. Ảnh: Soyacincau. Được biết, hai anh em Le Than đều là thành viên nhóm 44 người Việt bay sang Singapore chờ mua các mẫu iPhone mới nhất. Ảnh: Yahoo. Trước đó, theo ghi nhận của Zing.vn, vào 20 giờ ngày 19/9 (trước 2 ngày mở bán), một nhóm nhỏ người Việt tập trung trước Apple Store nhưng khoảng 5 phút sau, nhóm này bị nhân viên an ninh cửa hàng yêu cầu giải tán. Ảnh: Zing. Đêm 20/9, khách hàng chờ mua iPhone XS gặp một trận mưa rào. Ảnh: Zing. Một thanh niên mang theo tấm trải để ngả lưng. Ảnh: Zing. Một nhóm khách chơi bài xuyên đêm cho nhanh hết thời gian. Ảnh: Zing. Bất cứ chỗ nào cũng được khách tận dụng làm nơi nghỉ ngơi. Ảnh: Mothership. Ai cũng mong được sở hữu chiếc iPhone XS, iPhone XS Max đầu tiên. Ảnh: Mothership. Video: Có gì hấp dẫn trong phiên bản iPhone XC, iPhone XS/XS Max mới ra mắt. Nguồn: Youtube.

