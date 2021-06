Người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu sống vương giả thế nào?

Hoàng thân Mohammed bin Rashid al-Maktoum - Tiểu vương của Dubai, kiêm Thủ tướng và Phó Tổng thống của UAE, khiến cả thế giới chú ý khi ông nối nghiệp anh trai là Hoàng thân Maktoum bin Rashid Al Maktoum vào năm 2006. Ảnh: Wiki Mohammed bin Rashid al-Maktoum có công lớn đưa Dubai lột xác từ làng chài nhỏ ở vùng sa mạc, trở thành trung tâm du lịch, tài chính của thế giới, sân chơi của giới siêu giàu. Ảnh: Getty Hoàng gia Dubai ước tính sở hữu khối tài sản lên tới 19 tỷ USD. Những nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ được tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trường học, thu hút lao động nhập cư tới Dubai. Ảnh: EPA Ông nắm quyền kiểm soát Tập đoàn đầu tư Dubai Holdings, sở hữu các bất động sản xa xỉ ở châu Âu. Ảnh: Week online Mohammed là một người hâm mộ cuồng nhiệt đối với môn đua ngựa và đua lạc đà. Ông sở hữu Darley Stud, trại nuôi ngựa giống lớn nhất thế giới, và mua trại ngựa giống Ingham ở Australia với giá 460 triệu USD. Ảnh: Getty Mohammed bin Rashid al-Maktoum sống tại dinh thự bên bờ biển Dubai và sở hữu du thuyền dài 162m, có sức chứa 155 người. Đây cũng là du thuyền lớn thứ ba thế giới. Ảnh: Printest Ngoài ra, Mohammed còn có niềm đam mê đối với xe ô tô. Trong gara của ông được cho là có 100 chiếc xe sang, với các tên tuổi như Porche hay Ferrari. Ảnh: Youtube Ông từng chi 100 triệu USD để tổ chức đám cưới đầu tiên vào năm 1979. Đây là đám cưới “đắt giá nhất thế giới” do Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận. Ảnh: Getty Năm 2010, tiểu vương Dubai mua dinh thự La Belle Epoque ở Monaco với giá 323 triệu USD với 30 phòng, gồm 3 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 8 phòng ở cho nhân viên và các phòng sinh hoạt riêng. Ảnh: Getty Nơi ở chính của tiểu vương là cung điện xa hoa trị giá 500 triệu USD, cách trung tâm thành phố Dubai khoảng 6km. Người dân và khách du lịch được phép đến gần cung điện, nhưng không được vào bên trong vì có mạng lưới hàng rào an ninh dày đặc. Ảnh: Getty Nơi ở chính của tiểu vương là cung điện xa hoa trị giá 500 triệu USD, cách trung tâm thành phố Dubai khoảng 6km. Người dân và khách du lịch được phép đến gần cung điện, nhưng không được vào bên trong vì có mạng lưới hàng rào an ninh dày đặc. Ảnh: Getty Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng là một người hào phóng khi đã quyên góp hàng tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Getty Video: Thiên đường siêu xe secondhand ở Dubai. Nguồn: VTV24

