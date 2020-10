Ngon ngang nhau: Hồng Nhật 500 ngàn/quả... hồng mật Vân Sơn 40 ngàn/kg

Mới đây, một số cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội và TP HCM rao bán loại hồng giòn Nhật Bản với giá 500.000 đồng/quả. Ảnh: Mia Fruit. Hồng giòn Nhật Bản được vận chuyển theo đường hàng không, có khối lượng từ 300 - 400g/quả, to gấp 2 - 3 lần so với quả hồng trồng ở Việt Nam. Ảnh: Mia Fruit. Theo người bán, hồng giòn có giá nửa triệu đồng một quả là giống hồng giòn Taishu đã xuất hiện từ năm 1995 tại tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Ảnh: Mia Fruit. Hồng giòn Taishu là giống hồng mới to hơn các loại hồng khác ở Nhật, ăn vào giòn sật rất đặc biệt, mà hương vị ngọt ngào. Ảnh: Mia Fruit. Tại Việt Nam, giá loại hồng này khá cao vì đây là giống hiếm, hàng tuyển loại 1 cộng với việc, toàn bộ quả đều đi bằng đường hàng không. Ảnh: Mia Fruit. Đặc biệt, hồng giòn Taishu vỏ rất mỏng, thịt giòn thơm, khi ăn có thể ăn cả vỏ không cần gọt mà không bị chát. Ảnh: Mia Fruit. Trong khi đó, hồng mật Vân Sơn cũng đang được bán nhiều trên thị trường với giá chỉ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Loại hồng này được trồng tại vùng Vân Sơn, Trung Quốc. Ảnh: Facebook. Loại hồng này ăn cứng giòn ngọt lịm nhưng khi chín ăn ko hề chán chút nào, chín dẻo ngọt lõi giòn. Ảnh: Facebook. Do mức giá vừa phải lại giòn ngọt nên hồng mật Vân Sơn khá hút khách. Không ít khách hàng phải đặt trước mới mua được hàng. Ảnh: Facebook. Video: Lên Đà Lạt nhờ ghé thăm vườn hồng. Nguồn: VTV24

