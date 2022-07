Ngỡ ngàng những cây mít trĩu quả “độc nhất vô nhị” của nông dân Việt

Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng thích thú trước hình ảnh cây mít cao to, mọc thẳng đứng giữa khu vực phòng khách của một ngôi nhà. Ảnh: Chụp màn hình TikTok @phuong_ngan01 Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao cây mít lại mọc một cách lạ lùng như thế. Giá chủ còn khoét hẳn lỗ to trên mái để cây vươn lên, phát triển. Ảnh chụp màn hình Đáng nói, dù thường xuyên bị chặt tán để cây trông gọn gàng, cây mít vẫn sai trĩu quả. Ảnh chụp màn hình Không chỉ có cây mít mọc giữa nhà, cách đây không lâu, dân mạng còn rần rần cây mít mọc giữa văn phòng công ty. Ảnh: Yan Đặc biệt, cây mít vẫn sống mãnh liệt và ra sai quả khiến nhân viên trong công ty thích thú. Ảnh: Tiktok Năm 2017, người dân ở "xứ nhút" Thanh Chương, Nghệ An xôn xao về một gốc mít lạ, thân cây bị chặt nhưng quả rất sai từ gốc. Ảnh: Báo Nghệ An Gốc cây chỉ cao 30 cm, đường kính 20 cm, không có cành. Ảnh: Báo Nghệ An Đặc biệt, những quả mít chín, hái ăn, múi vẫn to, ngọt như các quả mít khi chưa chặt cây. Ảnh: Báo Nghệ An Trước đây, mạng xã hội cũng xôn xao trước hình ảnh cây mít cổ thụ "sai quả nhất Việt Nam". Ảnh: Dân Việt Một quán cà phê độc lạ ở Tuyên Quang cũng có cây mít mọc “hiên ngang” tại tầng hai từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: Dân trí Cây mít có sức sống mãnh liệt và sai trĩu quả khiến khách hàng thích thú. Ảnh: Dân trí Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

