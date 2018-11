Ngắm loạt đồng hồ sang chảnh khiến ai cũng ghen tỵ của hoa hậu Việt

Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng với hàng loạt chiếc đồng hồ hạng sang như Patek Philippe, Rolex, Hublot, AP...trị giá vài tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thành Đạt. Tham gia một sự kiện hồi tháng 5 tại Hạ Long, Mai Phương Thúy gây chú ý khi đeo chiếc đồng hồ thương hiệu Patek Philippe có giá khoảng 82.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng). Ảnh: Nguyễn Thành Đạt. Trước đó, hồi đầu tháng 4, Mai Phương Thúy khiến fan bất ngờ khi khoe chiếc đồng hồ 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) thuộc thương hiệu Audemars Piguet. Ảnh: NLD. Còn đây là chiếc đồng hồ hiệu Patek Phillipe trị giá 1,4 tỷ đồng Mai Phương Thúy diện trong một sự kiện năm 2016. Ảnh: Zing. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn sở hữu nhiều đồng hồ Hublot, Rolex đẳng cấp. Ảnh: Baogiaothong. Chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu lừng danh Hublot của Hoa hậu Kỳ Duyên có giá hơn 410 triệu đồng. Ảnh: 2sao. Đồng hồ này được dát 138 viên kim cương với tổng trọng lượng 1,01 carat và dây làm bằng da cá sấu. Ảnh: 2sao. Thêm một chiếc Hublot Big Bang One Click King Gold giá 600 triệu đồng của Kỳ Duyên. Ảnh: 2sao. Tháng 8 vừa qua, Á hậu Dương Tú Anh vừa được chồng tặng một chiếc đồng hồ Chopard có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Đồng hồ kim cương 18 carat của Á hậu Huyền My đến từ thương hiệu Chopard trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Ảnh: NLD. Huyền My cũng mạnh tay sắm chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Bovet, khoảng hơn 680 triệu đồng). Ảnh: NLD. Người đẹp còn sở hữu đồng hồ Rolex, Richardmille…Ảnh: NLD. Video: Siêu đồng hồ 12 tỷ có mặt tại Việt Nam. Nguồn: Youtube.

