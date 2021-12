Ngã ngửa ý nghĩa của loạt ký hiệu đặc biệt trên bao bì sản phẩm

Trên một số bao bì sản phẩm thường có kí hiệu Ⓤ hoặc OU. Chữ U viết hoa bên trong một vòng tròn hoặc ký hiệu OU viết tắt của Union of Orthodox. Sản phẩm có ký hiệu này là thực phẩm "trung tính", không chứa thịt hoặc sữa, dùng được với người bị dị ứng sữa, thịt. Các ô màu trên tuýp mỹ phẩm cho khách hàng biết nguồn gốc thành phần bên trong nó. Biểu tượng chiếc hộp mở nắp với con số trên thân hộp trên hầu hết các loại mỹ phẩm là thời hạn sử dụng sau khi mở nắp của sản phẩm. Chữ M là viết tắt của từ tiếng Anh “month” – có nghĩa là “tháng”. Những vòng tròn “ bảy sắc cầu vồng” trên bao bì thực phẩm là kí hiệu cho nhà sản xuất muốn in, ấn thêm màu sắc cho sản phẩm đa dạng. Ký hiệu tam giác kèm số trên đồ nhựa đựng thực phẩm cho biết loại nhựa sử dụng có an toàn không, có tái chế được không. Chẳng hạn số 1 là nhựa PET hay PETE. Biểu tượng chữ UVA trong một hình tròn cho biết sản phẩm có khả năng chống nắng. Biểu tượng đồng hồ cát thường được in dưới đáy hoặc thân chai mỹ phẩm, cho biết hạn sử dụng sản phẩm không kéo dài quá 30 tháng. Xuất hiện trên bao bì mỹ phẩm của các nhãn hàng sản xuất tại châu Âu, ký hiệu chữ E mang ý nghĩa định lượng sản phẩm được ghi trên bao bì là hoàn toàn chuẩn xác. Trong hầu hết các sản phẩm chăm sóc tóc như xịt tóc, dầu gội khô hay sơn móng tay,... đều có biểu tượng ngọn lửa. Chúng mang ý nghĩa cảnh báo sản phẩm dễ cháy. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Hàng loạt sản phẩm vàng mới, độc lạ ngày Thần Tài. Nguồn: PTTH Thanh Hóa

