“Ngã ngửa” loạt đồ hiệu 10 tỷ Ngọc Trinh thanh lý

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh luôn chứng tỏ mình là một "yêu nữ hàng hiệu" đích thực khi liên tục mua sắm, đập hộp. Và đến ngày cuối năm, nữ hoàng nội y lại quyết định thanh lý tủ đồ hiệu cực đắt tiền. Ảnh chụp màn hình Mới đây, Ngọc Trinh thông báo thanh lý tủ đồ với lý do cô quản lý trong truyền thuyết Thuý Kiều đã quá mệt mỏi với việc dọn nhà. Ảnh: Internet Phần lớn hàng hiệu Ngọc Trinh thanh lý lần này là các món trang sức vàng, hột xoàn như vòng cổ, khuyên tai. Trong đó, đáng chú ý nhất là bông tai kim cương giá 36,3 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Phần lớn hàng hiệu Ngọc Trinh thanh lý lần này là các món trang sức vàng, hột xoàn như vòng cổ, khuyên tai. Trong đó, đáng chú ý nhất là bông tai kim cương giá 36,3 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Đồng hồ Versace Venus giá khoảng 38 triệu được nữ hoàng nội y giảm giá còn 17 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Mắt kính Balenciaga giá đúng khoảng 9 triệu đồng được Ngọc Trinh thanh lý còn 6,1 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Ngoài trang sức, Ngọc Trinh còn thanh lý nhiều món đồ hàng hiệu như túi xách, phụ kiện. Ảnh chụp màn hình Nhiều phụ kiện được thanh lý khoảng 2/3 so với giá gốc. Tuy nhiên mức giá này vẫn gây nhiều tranh cãi vì còn khá cao so với mặt bằng hàng thanh lý nói chung. Ảnh chụp màn hình So với lần thanh lý trước, đợt sale lần này của Ngọc Trinh có phần nhẹ nhàng hơn, không ngập tràn túi Hermes hay kim cương giá khủng nữa. Ảnh chụp màn hình Hồi tháng 3, siêu mẫu Ngọc Trinh còn có viên kim cương to như quả trứng gà và chiếc túi hàng hiệu có giá gần bằng căn chung cư. Ảnh chụp màn hình Video: Triệt phá băng nhóm rút ruột hàng hiệu từ container xuất khẩu. Nguồn: THVL

